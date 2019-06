Canopy Growth Corporation meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresumsatz in Höhe von 226,3 Millionen CAD

- Jahresnettoumsatz um 191 % auf 226,3 Millionen CAD gestiegen.Bruttoeinnahmen in Höhe von 140,5 Millionen CAD durch neuenkanadischen Freizeit-Cannabis-Kanal und 78,9 Millionen CAD durchweltweiten Vertrieb von Medizinalhanf erwirtschaftet.- Viertes Quartal verzeichnet Umsatzwachstum von 13 % im Vergleichzum dritten Quartal aufgrund zusätzlicher Einnahmen durchMehrwertprodukte, Extraktionsdienste und Klinikpartner.- Versand von 24.300 Kilogramm und Kilogrammäquivalenten während desGeschäftsjahres, einschließlich 16.300 Kilogramm getrockneterBlüten und 8.000 Kilogrammäquivalenten Öl und Softgele.- Bis zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 werdenvoraussichtlich 34.000 Kilogramm kanadisches Cannabis geerntet,wobei die zugelassene Kapazität noch erhöht werden soll; diezusätzliche Kapazität wird voraussichtlich den verkaufsbereitenFertigbestand Anfang des zweiten Quartals von GJ 2020 ergänzen.- Hauptsitz in Smiths Falls wird auf eine mehrwertschöpfendeProduktions- und Logistikfläche von 950.000 Quadratfuß ausgebaut.- Investition in Höhe von 5 Milliarden CAD durch Constellation Brandsgesichert, die für eine beschleunigte globale Expansionbereitgestellt werden, einschließlich der Übernahme von Storz &Bickel, ein Hersteller medizinischer Cannabisgeräte. Nach Ende desGeschäftsjahres übernahm das Unternehmen die in Deutschlandansässige Firma C³ Cannabinoid Compound Company, Europas größtesPharmaunternehmen für Arzneimittel auf Cannabinoid-Basis, und dasbritische Unternehmen This Works Products Limited, eine Schönheits-und Wellness-Marke.- Der Verabschiedung des neuen Agrargesetzes der USA (Farm Bill)folgte die schnelle Erschließung des US-amerikanischenCBD-Marktes; Investitionen und Partnerschaften hinsichtlichExtraktion, fortgeschrittener Produktion sowieLagerhaltung/Logistik sind in Planung. CBD-Produkte sollen bis Endevon GJ 2020 auf den Markt gebracht werden.- Weitere Festigung der US-Strategie durch die Zustimmung derAktionäre zum Plan, den führenden Mehrländer-Betreiber AcreageHoldings, Inc. ("Acreage") zu übernehmen - ein Deal, der für dasUnternehmen den Weg ebnet, mit bundesstaatlicher Zulässigkeit dieFreizeit- und Medizinmärkte zu bedienen sowie Acreage für einebeschleunigte Erschließung des US-Markts über die nötigeLizenzstruktur die geistigen Eigentumsrechte für Marke und Produktezu bieten.- Internationale Lizenzen decken nun den Anbau auf einer Fläche von35 Millionen Quadratfuß in Afrika, Europa und Lateinamerika ab.Zusätzlich wurden neue Zertifizierungen, Vertriebsbereiche undglobale Partnerschaften etabliert, um den Vertrieb von Medizin- undCBD-Produkten auf internationaler Ebene zu fördern (siehe Link zurPressemitteilung von Montag).- Am 31. März 2019 beliefen sich die liquiden Mittel, verfügbarenBarwerte und marktgängigen Wertpapiere auf einen Gesamtwert von 4,5Milliarden CAD.Smiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire) - Canopy Growth Corporation("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) gabheute ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und dasGeschäftsjahr zum 31. März 2019 bekannt. Der geprüfteKonzernabschluss und Konzernlagebericht für den Zwölfmonatszeitraumzum 31. März 2019 werden nach Schließung der Finanzmärkte am Freitag,dem 21. Juni 2019, auf SEDAR veröffentlicht und auf www.sedar.comverfügbar sein. Sämtliche Finanzinformationen in dieserPressemitteilung sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nichtanderweitig erwähnt. Diese Pressemitteilung soll in Verbindung mitden Jahresabschlüssen und dem Konzernlagebericht des Unternehmensgelesen werden, die auf www.canopygrowth.com verfügbar sind und aufSEDAR veröffentlicht werden.Das Geschäftsjahr 2019 zeichnete sich durch die kontinuierlicheErschließung wichtiger Märkte aus, einschließlich bedeutenderSchritte für den Abschluss der Ausbauphase des Unternehmens inKanada. Die Geschäftsführung ist der Meinung, dass die Strategieeiner frühen Investition in umfangreiche, hochwertige kanadischeProduktionsvermögenswerte und eine deutlich mehrwertschöpfendeInfrastruktur sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2019bezahlt gemacht hat, da der Großteil der Produktionsplattform desUnternehmens lizenziert und in Betrieb genommen wurde. ZusätzlicheLeistungsverbesserungen sind mit Abschluss der Ramp-up-Phase derAnlagen zu erwarten. Für das aktuelle Quartal geht Canopy Growth voneiner Ernte von etwa 34.000 Kilogramm aus, wobei eine Verbesserungder lizenzierten Kapazität, Ramp-up und Effizienzen zu erwarten ist.Die Strategie des Unternehmens brachte dem Unternehmen, nach eigenemWissen, den größten Marktanteil des kanadischen Cannabismarkts ein."Das vierte Quartal rundet ein historisches Jahr ab, in dembedeutende Schritte in Kanada unternommen wurden, um unsere nationalePlattform auszubauen und gleichzeitig sämtliche unserer Prozesse fürdie Markteinführung von Cannabis zu skalieren. Im dritten Quartal desJahres konnten die Früchte monatelanger fortgeschrittener Produktiongeerntet werden, während das vierte Quartal mehr auf einemeffizienten Durchsatz und einer stärker automatisierten Plattformfußte", so Bruce Linton, Vorsitzender und Co-CEO von Canopy Growth."Da später im Jahr zusätzliche Produktformate auf dem kanadischenMarkt eingeführt werden sollen, arbeiten wir hart daran, mitProdukten, Formaten und Marken, denen Kanada vertraut, volldurchstarten zu können."Betriebliche undfinanzielleZusammenfassung vomvierten Quartal undGeschäftsjahr 2019Q4 Q4 % GJ2019 GJ2018 %2019 2018 Veränderung VeränderungNettoumsatz 94,1 $ 22,8 313 % 226,3 77,9 $ 191 %(Millionen) $ $Verkaufte Kilogramm 9,326 2,528 269 % 24,320 8.708 179 %und $ $ $ $KilogrammäquivalenteDurchschn. 7,28 $ - NA 7,20 $ - NAVerkaufspreis proGramm -Freizeit-CannabisDurchschn. 8,17 $ 8,00 2 % 8,90 $ 8,34 $ 7 %Verkaufspreis pro $Gramm - kanadischerMedizinalhanfDurchschn. 13,91 13,35 4 % 13,57 13,16 3 %Verkaufspreis pro $ $ $ $Gramm -internationalerMedizinalhanfDurchschn. 7,49 $ 8,43 -11 % 7,91 $ 8,24 $ -4 %Verkaufspreis pro $GrammVorrats- und 341 $ 118 $ 189 % 341 $ 118 $ 189 %biologischeVermögenswerteGeerntete Kilogramm 14.469 4.811 201 % 46.927 22.513 108 %(Kilogramm) $ $ $ $Liquide Mittel, 4.515 323 $ 1298 % 4.515 323 $ 1298 %Barwerte und $ $marktgängigeWertpapiere(Millionen)Umsatzhöhepunkte vomvierten Quartal undGeschäftsjahr 2019Q4 Q4 % GJ GJ2018 %2019 2018 Veränderung 2019 VeränderungBruttoumsatz durch 57,2 - NA 117,4 - NAkanadisches $ $Freizeit-Cannabis -Business-to-BusinessBruttoumsatz durch 11,7 - NA 23,1 - NAkanadisches $ $Freizeit-Cannabis -Business-to-ConsumerUmsatz durch 68,9 - NA 140,5 - NAkanadisches $ $Freizeit-Cannabis -ZwischenergebnisBruttoumsatz durch 11,6 19,5 -41 % 68,8 70,6 $ -3 %kanadischen $ $ $MedizinalhanfBruttoumsatz durch 1,8 $ 2,4 -25 % 10,1 3,7 $ 173 %internationalen $ $MedizinalhanfUmsatz durch 13,4 21,9 -39 % 78,9 74,3 $ 6 %Medizinalhanf - $ $ $ZwischenergebnisSonstiger Umsatz 24,2 0,9 2589 % 34,0 3,6 $ 844 %$ $ $Gesamtbruttoumsatz 106,5 22,8 367 % 253,4 77,9 $ 225 %$ $ $abzüglich 12,4 - NA 27,1 - NAVerbrauchssteuern $ $Nettoumsatz 94,1 22,8 313 % 226,3 77,9 $ 191 %$ $ $NA = nichtaussagekräftigProduktabsatz-Höhepunktevom vierten Quartal undGeschäftsjahr 2019Produktabsatz (Kilogramm Q42019 Q42018 %Veränderung GJ2019 GJ2018 %Veränderungu. Kilogrammäquivalente)kanadisches 6.964 - NA 14.345 - NAFreizeit-Cannabis - $ $Business-to-Businesskanadisches 999 $ - NA 1.905 - NAFreizeit-Cannabis - $Business-to-Consumerkanadischer 1.233 2.352 -48 % 7.324 8.421 -13 %Medizinalhanf $ $ $ $internationaler 130 $ 176 $ -26 % 746 $ 287 $ 160 %MedizinalhanfInsgesamt 9.326 2.528 269 % 24.320 8.708 179 %$ $ $ $NA = nichtaussagekräftigUmsatzübersicht Freizeit-CannabisDer Bruttoumsatz für Freizeit-Cannabis belief sich imGeschäftsjahr 2019 auf 140,5 Millionen CAD für 16.250 Kilogramm undKilogrammäquivalente bzw. auf 67 % des gesamten im Geschäftsjahr 2019verkauften Cannabis. Im vierten und dritten Quartal fielen dieEinnahmen für Freizeit-Cannabis mit 68,9 Millionen CAD Bruttoumsatz(Q4) bzw. 71,6 Millionen CAD (Q3) für Freizeit-Cannabis weitgehendähnlich aus. Da in den zentralen Provinzen Ontario, Alberta undBritish Columbia zunehmend Ladengeschäfte eröffnet werden, wird dasUnternehmen seine erhöhte Kapazität nutzen, um dem damit verbundenenBedarf gerecht zu werden. Durch die Unternehmensinvestitionen inKapazität und Automatisierung vieler unserer Prozesse konnten wirunseren Ernteumfang vom dritten Quartal von GJ 2019 zum viertenQuartal von GJ 2019 fast verdoppeln und erwarten das gleiche Wachstumzwischen dem vierten Quartal von GJ 2019 und dem ersten Quartal vonGJ 2020. Dadurch sind wir gut aufgestellt, um sicherzustellen, dassdie erwachsenen Verbraucher in Kanada Zugang zu unserem bewährtenMarkenportfolio haben.Im Geschäftsjahr 2019 machte sich auch unsereEinzelhandelsstrategie bezahlt. Das umschloss die Sicherstellung vonLizenzen bzw. Genehmigungen für den Betrieb vonCannabis-Einzelhandelsgeschäften in vier Provinzen, einschließlichmehrjähriger Lizenzvereinbarungen in Ontario, um unseren Partnern zuermöglichen, zusätzliche Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen. Bisherhaben wir (direkt oder indirekt durch Lizenzvereinbarungen) 23Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Neufundland u. Labrador, Manitoba,Saskatchewan und Ontario unter den Namen Tweed und Tokyo Smokeeingeführt.Umsatzübersicht MedizinalhanfDer durch Medizinalhanf erwirtschaftete Gesamtumsatz belief sichim Geschäftsjahr 2019 auf 78,9 Millionen CAD, was im Vergleich zu GJ2018 einem Anstieg von 6 % entspricht. Im Geschäftsjahr 2019 wurden8.070 Kilogramm und Kilogrammäquivalente Medizinalhanf versendet, waseinem Rückgang von 7 % entspricht.Kanadischer Medizinalhanf brachte im Vergleich zu 70,6 MillionenCAD für GJ 2018 im Geschäftsjahr 2019 Einnahmen in Höhe von 68,8Millionen CAD ein.Der kanadische Online-Shop für Medizinalhanf wurde im Verlauf desGeschäftsjahres zeitweise grundlegenden Veränderungen unterzogen, imZuge welcher die etablieren Marken Tweed, DNA Genetics, LBS sowiebestimmte CraftGrow-Partner dem Freizeit-Kanal zugeordnet wurden.Dieser Produktübergang führte gemeinsam mit Schwierigkeiten bei derProduktversorgung, die seitdem behoben wurden, zu einerVerschlechterung des Medizinalhanf-Kanals in der zweiten Hälfte vonGJ 2019. Die durch kanadischen Medizinalhanf erzielten Einnahmensanken von 19,5 Millionen CAD im vierten Quartal von GJ 2018 auf 11,6Millionen CAD im vierten Quartal von GJ 2019. Im Anschluss derUmfirmierung von Spectrum Cannabis, Canopy Health Innovations und C3in eine einzelne auf Medizinalhanf ausgerichtete Geschäftseinheit,Spectrum Therapeutics, sowie aufgrund erhöhter Fertigwarenbeständeund entsprechender Preisanpassungen ausgewählter Produkte glaubt dasUnternehmen, dass der durch kanadischen Medizinalhanf erzielte Umsatzunter der Marke Spectrum Therapeutics wieder das gleiche Niveaumarktführender Kundenregistrierung und einen entsprechenden Vertriebwie zuvor erreichen kann.Der durch internationalen Medizinalhanf erwirtschaftete Umsatzbelief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 10,1 Millionen CAD, was imVergleich zum vorherigen Geschäftsjahr einem Wachstum von 173 %entspricht und durch das Wachstum des deutschen Marktes sowie dieErschließung der polnischen und tschechischen Märkte gefördert wurde.Das Unternehmen vertritt die Meinung, dass der europäische Absatzdurch Lieferengpässe von kanadischer Seite negativ beeinflusst wurde.Das wiederum ist durch Fokus auf die Bedienung kanadischer Patientensowie langwierige Exportverfahren in Kanada zu erklären. DasUnternehmen sieht in Europa ein beachtliches Wertsteigerungspotenzialund geht davon aus, dass dank eines vollständig gedecktenVersorgungskanals für kanadischen Medizinalhanf und Produktionsbeginnin Dänemark, in diesem Markt vermehrt kanadische und dänischeProdukte verfügbar sein werden. Darüber hinaus hat das Unternehmenmit dem Vertrieb in neuen Märkten begonnen, darunter Australien.Das Unternehmen verpflichtet sich weiterhin zur Investition inwichtige klinische Studien sowie führende Programme, umGesundheitsfachkräfte über die potenziellen Vorteile vonMedizinalhanf in Kanada und im Ausland aufzuklären. Diese Initiativewird Spectrum Therapeutics zu höherer Markenbekanntheit verhelfen undsoll mit der Eröffnung neuer Märkte zusätzliche Patienten sichern,sowohl in Kanada als auch international.Sonstige strategische EinnahmenUm die Geschäfte des Unternehmens auf Produkte mit höheren Margenauszuweiten und um intern entwickeltes geistiges Eigentum(Intellectual Property, IP) für die mutmaßlich wachstumsstarkeVerdampfer-Kategorie zu ergänzen, hat Canopy Growth dasMedizinproduktunternehmen Storz & Bickel im dritten Quartalübernommen. Durch den Vertrieb der Verdampfer-Produkte von Storz &Bickel wurden gemeinsam mit dem Umsatz aus anderen strategischenQuellen, einschließlich Extraktionsdiensten und Klinikpartnern, imGeschäftsjahr 2019 sonstige Einnahmen Höhe von 34 Millionen CADerzielt.Durch die weitere und vollständige Integration von Storz & Bickelin das Ökosystem von Canopy Growth geht das Unternehmen davon aus,dass die erzielten Absätze und Umsätze weiterhin steigen werden, sowie wir unsere Produktverfügbarkeit innerhalb unserer internen undpartnerschaftlichen Vertriebskanäle vergrößern. Darüber hinauserhielt das Unternehmen durch diese Übernahme unschätzbaren Zugangzum IP-Portfolio von Storz & Bickel. Das ist v. a. für unsereInnovationsteams von großem Vorteil, da wir uns darauf freuen, unseremarkengeschützte Verdampfertechnologie im Geschäftsjahr 2020vorstellen zu dürfen.Übersicht über die Bruttomarge (vor Auswirkung des IFRS-Fair-Valueauf die Umsatzkosten)1Die Bruttomarge (vor Auswirkung des IFRS-Fair-Value auf dieUmsatzkosten) für das Geschäftsjahr 2019 stieg um 35 % auf 51Millionen CAD, was durch Wachstum in unserem Medizinalhanf-Kanal unddie Einführung des kanadischen Freizeit-Cannabis-Kanals gefördertwurde. Prozentual sank die Bruttomarge im Verlauf des Jahres von 48 %auf 22 %, was größtenteils auf die fortgesetzten Ausbauarbeiten fürmehrere unserer großen Gewächshausanlagen während des Jahreszurückzuführen ist und sich durch eine Unterauslastung in denUmsatzkosten niederschlug. Die Auswirkungen dieser Unterauslastungwaren mit einer Bruttomarge von 16 % auch noch im vierten Quartal zuspüren. Das entspricht im Vergleich zum entsprechendenVorjahreszeitraum einem Rückgang von 34 %. Im dritten Quartal beliefsich dieser Wert auf 22 %. Die Auswirkungen im vierten Quartal desGeschäftsjahres wurden hauptsächlich 24 Millionen CAD Betriebskostenfür Anlagen zugeschrieben, in denen noch keine Pflanzen kultiviertwerden bzw. Pflanzen kultiviert, aber noch nicht geerntet werden oderdie nicht vollständig ausgelastet sind. Darüber hinaus fielen imvierten Quartal aufgrund von ungewöhnlichen Witterungsverhältnissenund anderen einmaligen Aktivitäten Einmalkosten an. Wir gehen davonaus, dass der Betrieb in diesen Anlagen in den kommenden Monatenvollständig aufgenommen wird und sich die Betriebskosten für unsereKultivierungsanlagen somit wieder normalisieren.Mit Produktionsbeginn der Freizeitprodukte der nächsten Generationfallen Kosten für die fortschrittliche Produktion an, die sich in derfür die anfängliche Start-up-Phase angegebenen Bruttomarge äußernwerden. Die Geschäftsführung geht jedoch davon aus, dass dieseAuswirkung im Verhältnis zu Größe und Umfang des Umsatzes, der durchdie neue Generation von Produkten erzielt wird, weniger bedeutendsein wird.Die Bestandsproduktionskosten, die im Geschäftsjahr 2019 in denUmsatzkosten berücksichtigt wurden, beliefen sich gegenüber 40,2Millionen CAD im GJ 2018 dieses Jahr auf 175,4 Millionen CAD. DieAuswirkungen des veränderten Fair Value von biologischenVermögenswerten im Geschäftsjahr 2019 sind größtenteils auf denAnbaubeginn in unserer Unternehmensanlage in Mirabel, Quebec, dievermehrte Nutzung unserer Anlagen in Aldergrove und Delta, BritishColumbia, sowie auf 27 neue Anbauräumlichkeiten in der Anlage inSmiths Falls, Ontario, zurückzuführen.BetriebskostenübersichtQ4 Q4 %Veränderung GJ2019 GJ2018 %2019 2018 VeränderungVertriebs- und 53,2 14,8 259 % 154,4 38,2 $ 304 %Marketingausgaben $ $ $Allgemein- und 65,6 16,9 288 $ 168,5 43,8 $ 285 $Verwaltungskosten $ $ $Forschungs- und 7,3 $ 0,5 1360 % 15,2 $ 1,5 $ 913 %Entwicklungskosten $Übernahmebedingte 13,8 0,9 1433 % 23,4 $ 3,4 $ 588 %Kosten $ $Aktienbasierte 93,1 20,2 361 % 283,0 49,1 $ 476 %Vergütungskosten $ $ $Abschreibungs- und 9,9 $ 2,9 241 % 21,5 $ 12,9 $ 67 %Amortisierungskosten $Insgesamt 242,9 56,2 332 % 666,0 148,9 347 %$ $ $ $Canopy Growth nimmt weiterhin beachtliche Investitionen für dieSkalierung unseres Geschäfts in Kanada und im Ausland vor,einschließlich Investitionen in die Förderung des Leistungspotenzialsunseres Unternehmens, die Entwicklung unsererProduktionsinfrastruktur, Investitionen in das Marketing und dieEntwicklung neuer Mehrwert-Konsumgüter für den kanadischenFreizeitcannabis-Markt und den globalen CBD-Markt. Derzeit wird darangearbeitet, diese neuen Konsumgüter bis zum Ende des Geschäftsjahres2020 in diesen Märkten einzuführen. Darüber hinaus investiert dasUnternehmen weiterhin in die Entwicklung und den Ausbau seinesMedizinalhanf-Geschäfts in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas,einschließlich Kolumbien, Spanien, Deutschland, Dänemark, Lesotho,Südafrika und Australien. Zusätzlich investieren wir in die Forschungund Entwicklung medizinischer Therapien auf Cannabis-Basis,einschließlich erforderlicher klinischer Studien, die vor einerpotenziellen zukünftigen Kommerzialisierung stattfinden. Wir sind derÜberzeugung, dass diese Investitionen, von denen viele vor Umsatzgetätigt wurden, notwendig sind, um das Unternehmen für langfristigenErfolg aufzustellen.Kosten für Vertrieb und Marketing stiegen von 38,2 Millionen CADim GJ 2018 auf 154,4 Millionen CAD im GJ 2019. Das spiegeltInvestitionen in den Markenaufbau, in Verbrauchermarketing undWerbekampagnen für unsere Marken Tweed, Tokyo Smoke, SpectrumTherapeutics und aktive Partnermarken wider, sowie in die Entwicklungvon Cannabis- und CBD-Konsumgütern und -marken, die voraussichtlichgegen Ende des Geschäftsjahres 2020 eingeführt werden. Darüber hinausstiegen die Personalkosten für Marketing- und Vertriebspositionen,für unser Customer Care Centre, unsere Cannabis-Einzelhandels- undAufklärungsprogramme sowie unser medizinisches Outreach-Programm.Die Allgemein- und Verwaltungskosten betrugen für dasGeschäftsjahr 2019 168,5 Millionen CAD, was unsere laufendenInvestitionen in den Ausbau unserer kommerziellen Kapazitäten sowieGovernance und Compliance-Ausgaben widerspiegelt, die fürAktiengesellschaften in Verbindung mit einer Notierung an der TSX undNYSE anfallen. Reflektiert werden auch Investitionen in rechtlicheund professionelle Dienste, Skalierungsbemühungen vorMarkterschließung, Compliance-Kosten in Verbindung mit der Erfüllungder regulatorischen Anforderungen von Health Canada undMitarbeitervergütungen, die sich in Zusammenhang mit diesen ergeben.Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich imGeschäftsjahr 2019 auf 15,2 Millionen CAD. Diese fielen hauptsächlichfür die Untersuchung verschiedener Innovations- und IP-Möglichkeitendurch unser F&E-Team an, da wir uns auf die Einführung neuerProduktformate im GJ 2020 vorbereiten.Die übernahmebedingten Ausgaben betrugen im Geschäftsjahr 201923,4 Millionen CAD, wobei Canopy Growth im Verlauf des Jahres mehrereTransaktionen abschloss, einschließlich der Übernahme von HIKU BrandsCompany Ltd., ebbu, Inc., Storz & Bickel GmbH & Co. KG und CanopyHealth Innovations Inc. Für Übernahmen, die im Anschluss an GJ 2019angekündigt wurden, einschließlich This Works Products Limited,Canamo y Fibras Naturales, S.L. ("Cafina") und die zukünftigeÜbernahme von Acreage, fielen im Verlauf von GJ 2019 ebenfalls Kostenan.Aktienbasierte Vergütung, ein nicht zahlungswirksamer Aufwand, dersich im GJ 2018 noch auf 29,6 Millionen CAD belief, betrug im GJ 2019182,8 Millionen CAD, wobei 74,7 Millionen CAD dem vierten Quartalzuzuschreiben sind. Das entspricht im Vergleich zum vierten Quartalvon GJ 2018 einem Anstieg von 11,9 Millionen CAD. Dieser Anstieg isthauptsächlich auf vermehrte den Mitarbeitern gewährte Aktienoptionenzurückzuführen, da die Mitarbeiterzahl im Jahresverlauf von 1.000 auf3.200 Beschäftigte stieg und einen Ausgleich für den Anstieg des FairValue der gewährten Aktienoptionen darstellt, angesichts der 80%-igen Preiserhöhung für die Unternehmensaktien, die im GJ 2019erfolgte.BilanzhöhepunkteAm 31. März 2019 beliefen sich die liquiden Mittel, verfügbarenBarwerte und marktgängigen Wertpapiere des Unternehmens auf einenGesamtwert von 4,5 Milliarden CAD, was im Vergleich zum Stand vom 31.März 2018 einem Anstieg von 4,2 Milliarden CAD entspricht. DieserAnstieg ist hauptsächlich auf Investitionen in Höhe von ungefähr 5Milliarden Dollar durch Constellation Brands, Inc. ("ConstellationBrands") am 1. November 2018 und die Ausgabe vorrangigerWandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen CADzurückzuführen. Dieser Anstieg wurde teilweise durch 644 MillionenCAD kompensiert, die in die Erweiterung unserer Cannabis-Produktion,Distribution und physischen Einzelhandelsgeschäfte flossen, sowiedurch 380 Millionen CAD, die in die Übernahme unsererTochtergesellschaften investiert wurden. Hinzu kommen Investitionenin verschiedene Geschäftstätigkeiten, einschließlich jener, die sichauf die Stärkung des Leistungspotenzials unseres Unternehmens, dieEntwicklung und Umsetzung markenbezogener Kampagnen fürFreizeit-Cannabis, die Entwicklung und Vorbereitung der Einführungvon Cannabis-Mehrwertprodukten im Geschäftsjahr 2020 sowie dieForschung und Entwicklung Cannabis-basierter medizinischer Therapienbeziehen.Das Vorratsvermögen belief sich am 31. März 2019 auf 262,1Millionen CAD (31. März 2018 - 101,6 Millionen CAD), einschließlich38 Millionen CAD Fertigwaren und 165,5 Millionen CAD für unfertigeArbeiten. Darüber hinaus machten die biologischen Vermögenswerte 79Millionen CAD aus, die sich gemeinsam mit dem Vorratsvermögen auf341,1 Millionen CAD beliefen. Das Unternehmen hat die Produktionskaliert sowie die Automatisierbarkeit gesteigert und erwartet fürdas erste Quartal von GJ 2020 eine Ernte von etwa 34.000 Kilogramm,die mit Beginn des zweiten Quartals von GJ 2020 in sämtlichen Kanälenzum Kauf verfügbar sein soll.Zusammenfassung des bereinigten EBITDA für das vierte Quartal undGeschäftsjahr 2019 2Das bereinigte EBITDA belief sich für GJ 2019 auf einen Verlust inHöhe von 257,0 Millionen CAD, im Vergleich zu einem Verlust von 36,1Millionen CAD im GJ 2018. Der Verlust im Jahresverlauf reflektiertgrößtenteils die Investitionen, die im Geschäftsjahr 2019 fürVertrieb und Marketing getätigt wurden sowie die oben beschriebenenAllgemein- und Verwaltungskosten.Abschreibungen und Amortisierung, ein nicht zahlungswirksamerAufwand, stieg aufgrund der Abschreibungskosten, die für in Betriebgenommene Vermögenswerte festgehalten wurden, vom dritten Quartal imGJ 2019 zum vierten Quartal im GJ 2019 um 4,9 Millionen CAD an. DieseVermögenswerte sind überwiegend mit Produktions- und Lagerausrüstungverbunden.Sonstige Ausgaben (netto) stiegen im Vergleich zum dritten Quartalvon GJ 2019 um 368,3 Millionen CAD, hauptsächlich in Verbindung mitunseren vorrangigen Wandelanleihen, die in der Erfolgsrechnungfestgehalten wurden. Diese Fair-Value-Änderungen sind auf denPreisanstieg von Canopy Growths Aktien zwischen dem 31. Dezember 2018und 31. März 2019 zurückzuführen.Ereignisse im Anschluss an das Geschäftsjahr 2019· Im April kündigten Canopy Growth und Acreage den Abschlusseiner Vereinbarung an, durch die Canopy Growth das Recht zum Erwerbsämtlicher Aktien von Acreage (100 %) erhält, sobald die Produktionund der Vertrieb von Cannabis in den USA bundesstaatlich zulässigist. Am 19. Juni stimmten die Aktionäre von Acreage und Canopy Growthdieser Vereinbarung zu. Die anfängliche Durchführung dieserTransaktion unterliegt der Zustimmung des Obersten Gerichtshofs vonBritish Columbia und der Erfüllung bestimmter andererAbschlusskonditionen. Canopy Growth und Acreage gehen davon aus, dassdie Transaktion am oder um den 27. Juni 2019 herum durchgeführt wird.Mit Genehmigung bestimmter Änderungen des Investorenvertrags mitConstellation Brands sowie der Bedingungen bestehender Optionsscheinewird Canopy Growth einen wesentlichen, nicht zahlungswirksamenAufwand während des ersten Quartals von Geschäftsjahr 2020festhalten. Wir gehen davon aus, dass sich dieser nichtzahlungswirksame Aufwand eindeutig negativ auf die Nettoeinnahmen imersten Quartal von GJ 2020 auswirken wird.Der geprüfte Konzernabschluss und Konzernlagebericht für denZwölfmonatszeitraum zum 31. März 2019 werden nach Schließung derFinanzmärkte am Freitag, dem 21. Juni 2019, auf SEDAR veröffentlichtund auf www.sedar.com verfügbar sein. Die finanzielleBerichterstattung im geprüften verkürzten Konzernabschluss und imKonzernlagebericht erfolgt in tausend kanadischen Dollar, sofernnicht anders vermerkt.Hinweis 1: Die Bruttomarge (vor Auswirkung des IFRS-Fair-Value aufdie Umsatzkosten) ist eine wichtige betriebliche Messgröße, die nachIFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen von anderenUnternehmen präsentierten Messgrößen nicht vergleichbar ist. DieseMessgröße wird als Nettoumsatz abzüglich Bestandsproduktionskostenkalkuliert, die in den Umsatzkosten berücksichtigt werden, und kannanhand der in dieser Pressemitteilung präsentierten konsolidiertenErfolgsrechnung berechnet werden.Hinweis 2: Das bereinigte EBITDA ist eine in den IFRS nichtdefinierte Angabe, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat undmit ähnlichen von anderen Unternehmen präsentierten Messgrößen nichtvergleichbar ist. Die Überleitung zum bereinigten EBITDA ist indieser Pressemitteilung enthalten und im Konzernlagebericht unter"Bereinigtes EBITDA (nicht IFRS-pflichtige Angabe)" ("Adjusted EBITDA(Non-IFRS Measure)") erklärt, der nach Schließung der Finanzmärkte amFreitag, dem 21. Juni 2019, auf SEDAR veröffentlicht wird.Webcast-InformationenEin Live-Audiocast wird unterhttps://event.on24.com/wcc/r/1971998/A4F8AB6B82EDF157155CC39603685130verfügbar sein.TelefonauskunftKostenfreie Einwahlnummer: 1-888-231-8191Internationale Einwahlnummer: (647) 427-7450Konferenz-ID: 4338214AufzeichnungsinformationenNach der Telefonkonferenz ist telefonisch bis 23:59 Uhr ET am 21.September 2019 eine Aufzeichnung verfügbar.Kostenfreie Einwahlnummer: 1-855-859-2056Passwort für Aufzeichnung: 4338214Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedeneMarken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- undSoftgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet zudem medizinischzugelassene Vaporisatoren über die Tochtergesellschaft Storz & BickelGmbH & Co. KG an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zurMarktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führungund dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt einCannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten,Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. DasUnternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auffünf Kontinenten.Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmetsich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführungbelastbarer klinischer Forschung und der Information derÖffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar inmodernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechteninvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe vonVollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenenfarbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, miteinem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke BionoricaEthics.Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweedund Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eineweltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentrationauf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden einegroße loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto StockExchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltendeninternationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolzauf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hatCanopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie denCannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten ZuchtfirmenDNA Genetics und Green House Seeds, Battelle, der weltweit größtengemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, und demführenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brandsgeschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elflizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazitätvon nahezu 4,7 Millionen Quadratfuß, darunter über eine MillionenQuadratfuß GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationenfinden Sie unter www.canopygrowth.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltendenkanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, könnenzukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendungvon Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wirderwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "siehtnicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter undFormulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmteHandlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten","würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhaltenbekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungenoder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. ZuBeispielen für derlei Aussagen zählen Aussagen bezüglich derErwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Ernte im erstenQuartal von GJ 2020, der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick aufzusätzlichen Fertigbestand, der im zweiten Quartal von GJ 2020 zumKauf verfügbar sein wird, hinsichtlich der Markteinführung vonCBD-Produkten bis zum Ende von GJ 2020, der beschleunigtenMarktexpansion für Acreage, der erwarteten Vorteile, welche dieUmfirmierung von Spectrum Therapeutics für den Marktanteil desUnternehmens birgt, hinsichtlich der potenziellen Möglichkeit derCannabisproduktion in Europa und der voraussichtlich erhöhtenVerfügbarkeit kanadischer und dänischer Produkte sowie dervoraussichtlichen Absatzsteigerung durch Storz & Bickel, hinsichtlichder Erwartung, dass die Anlagen in den kommenden Monaten vollbetriebsfähig sein werden und neue CBD-Konsumgüter sowie -Marken imGeschäftsjahr 2020 eingeführt werden und hinsichtlich der Zeitplanungfür die Durchführung der Transaktion mit Acreage. Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichtetenInformationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächlicheEreignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlichvon denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichtetenInformationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachtwerden, einschließlich Änderungen von Gesetzen, Regulierungen undRichtlinien; Einhaltung von Gesetzen; internationale Gesetze;betriebliche, regulatorische und andere Risiken; Umsetzung derGeschäftsstrategie; Wachstumsmanagement; Prognoseunsicherheit;Abhängigkeit von Lizenzen; inhärente Risiken des Agrargeschäfts;Verträge mit den Regierungen der Provinzen/Territorien;Einschränkungen bei der Produktvermarktung; inhärente Risiken vonÜbernahmen und Investitionen; Expansion in ausländischeGerichtsbarkeiten; gesetzliche Vorschriften; Cannabis als geregelterStoff in den USA; Risiken des Agrargesetzes (Farm Bill); Annahmenbezüglich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zuzufriedenstellenden Bedingungen die notwendigen behördlichen undgerichtlichen Genehmigungen für die Transaktion mit Acreage zuerhalten; und solcher Risiken, die in dem Informationsrundschreibender Geschäftsführung des Unternehmens vom 17. Mai 2019 sowie imjährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehördeneingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens beiSEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden daraufhingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nichtabschließend ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dassdie Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung derzukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagenin dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, solltekein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetztwerden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse inden angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die indieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationenund zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieserPressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichtetenAussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen,nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn,dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.CANOPY GROWTH CORPORATIONKONZERNBILANZ(in tausend CAD genannt) 31. 31.März2019 März2018VermögenswerteUmlaufvermögenLiquide Mittel und $ 2.480.830 $ 322.560BarwerteMarktgängige Wertpapiere 2.034.133 -Außenstand 106.974 21.425Biologische Vermögenswerte 78.975 16.348Vorratsvermögen 262.105 101.607Rechnungsabgrenzungsposten 107.123 19,837und anderes Umlaufvermögen5.070.140 481.777Investitionen in 112.385 63.106Beteiligungen nach derEquity-MethodeAndere Vermögenswerte 363.427 163.463Sachanlagen 1.096.340 303.682Immaterielle 519.556 101.526VermögenswerteGoodwill 1.544.055 314.923Andere langfristige 25.902 8.340Vermögenswerte$ 8.731.805 $ 1.436.817SchuldenLaufende VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten und $ 226.533 $ 89.571RückstellungenKurzfristiger Anteil an 103.716 1.557langfristigen DarlehenAndere laufende 81.414 900Verbindlichkeiten411.663 92.028Langfristige Darlehen 842.259 6.865Latente 96.031 33.536SteuerverbindlichkeitAndere langfristige 140.404 61.150Schulden1.490.357 193.579EigenkapitalGrundkapital 6.026.618 1.076.838Andere Rücklagen 1.673.472 127.418Kumuliertes übriges 28.630 46.166EigenkapitalDefizit (777.087) (91.649)Canopy Growth Corporation 6.951.633 1.158.773zuzurechnendesEigenkapitalNicht beherrschende 289.815 84.465AnteileGesamtkapital 7.241.448 1.243.238$ 8.731.805 $ 1.436.817CANOPY GROWTH CORPORATIONKONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNGFÜR DEN DREI- UNDZWÖLFMONATSZEITRAUM ZUM 31. MÄRZ2019 UND 2018drei Monate zwölfzum Monatezum(in tausend CAD genannt, 331. 31. 31. 31.ausgenommen Beträge pro Aktie) März2019 März2018 März2019 März2018Umsatz $ 106.485 $ 22.806 $ 253.431 $ 77.948Verbrauchssteuern 12.435 - 27.090 -Nettoumsatz 94.050 22.806 226.341 77.948Bestandsproduktionskosten 79.076 15.140 175.425 40.213berücksichtigt in UmsatzkostenBruttomarge vor Nachstehendem 14.974 7.666 50.916 37.735Fair-Value-Änderungen der 23.547 20.025 129.536 67.861biologischen Vermögenswerte, diein verkauften Vorräten undanderen Bestandskosteneingeschlossen sindUnrealisierter Gewinn durch (77.050) (17.500) (167.550) (96.721)Änderungen des Fair Valuebiologischer VermögenswerteBruttomarge 68.477 5.141 88.930 66.595Vertrieb und Marketing 53.184 14.751 154.392 38.203Forschung- und Entwicklung 7.274 539 15.238 1.453Allgemein- und Verwaltungskosten 65.657 16.883 168.434 43.819Übernahmebedingte Kosten 13.788 915 23.394 3.406Aktienbasierte Vergütungskosten 74.678 11.923 182.837 29.631Aktienbasierte Vergütungskosten 18.490 8.247 100.164 19.475in Verbindung mitÜbernahme-MeilensteinenAbschreibungs- und 9.870 2.915 21.510 12.889AmortisierungskostenBetriebskosten 242.941 56.173 665.969 148.876Verlust aus Geschäftstätigkeit (174.464) (51.032) (577.039) (82.281)Anteil am Verlust an (1.731) (1.303) (10.752) (1.473)KapitalbeteiligungenSonstige Kosten/Einnahmen, netto (133.451) (10.068) (69.985) 31.213Gesamtbetrag sonstiger (135.182) (11.371) (80.737) 29.740Kosten/Einnahmen, nettoVerlust vor Ertragssteuern (309.646) (62.403) (657.776) (52.541)Ertragssteueraufwand/-rückzahlung (13.716) 8.042 (12.318) (1.593)Nettoverlust $ (323.362) $ (54.361) $ (670.094) $ (54.134)Nettoverlust/-einkommen zugunstenvon:Canopy Growth Corporation $ (335.607) $ (61.544) $ (685.438) $ (70.353)Nicht beherrschende Anteile 12.245 7.183 15.344 16.219$ (323.362) $ (54.361) $ (670.094) $ (54.134)Nettoverlust pro Aktie,unverwässert und verwässertNettoverlust pro Aktie: $ (0,98) $ (0,31) $ (2,57) $ (0,40)Gewichtete durchschnittliche 343,877,591 196,571,715 266,997,406 177,301,767Anzahl der ausstehendenStammaktien:CANOPY GROWTH CORPORATIONKONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNGFÜR DEN DREI- UNDZWÖLFMONATSZEITRAUM ZUM 31. MÄRZ2019 UND 2018drei Monate zwölfzum Monatezum(in tausend CAD genannt) 31. März2019 31. 31. 31.März2018 März2019 März2018Nettomittelabfluss/-zufluss inVerbindung mit folgendenAktivitäten:BetriebstätigkeitNettoeinkommen/-verlust $ (323.362) $ (54.361) $ (670.094) $ (54.134)Anpassungen für:Abschreibungen von Sachanlagen 14.359 2.365 30.062 8.725Amortisierung immaterieller 8.987 2.586 16.856 11.761VermögenswerteAnteil am Verlust an 1.731 1.303 10.752 1.473KapitalbeteiligungenFair-Value-Änderungen 23.547 20.025 129.536 67,861biologischer Vermögenswerte, diein verkauften Vorräten undsonstigen Kosten eingeschlossensindUnrealisierter Gewinn durch (77.050) (17.500) (167.550) (96.721)Änderungen des Fair Valuebiologischer VermögenswerteAktienbasierte Vergütung 93.096 20.928 287.782 51.177Sonstige Vermögenswerte (2.451) 79 (19.359) (1.853)Sonstige Schulden 54.345 - 54.345 -Sonstige Einnahmen/Ausgaben 120.262 2.925 75.786 (37.494)Ertragssteuerrückzahlung/-aufwand 13.716 (8.042) 12.318 1.593Zahlungsunwirksame Fremdwährung (20.170) (201) (18.776) (201)Änderungen zahlungsunwirksamer (132.621) (7.018) (262.168) (33.693)Betriebsgegenstände desUmlaufvermögensMittelabfluss aus der (225.611) (36.911) (520.510) (81.506)BetriebstätigkeitInvestitionenKauf und Einlagen von Sachanlagen (149.220) (89.930) (644.456) (176.037)Kauf immaterieller Vermögenswerte 1,850 (1.099) (38.290) (2.132)Erlös durch Abgänge von - - - 75SachanlagenErwerb marktgängiger Wertpapiere ((1.227.565) - (2.029.812) (118)Einnahmen durch Vermögenswerte, - - - 7.000die als zum Verkauf gehaltenklassifiziert sindInvestitionen in Beteiligungen (9.695) - (36.896) (26.179)nach der Equity-MethodeInvestitionen in andere (17.266) (2.062) (91.337) (22.439)VermögenswerteNettomittelabfluss durch (4.716) - (6.712) -Übernahme vom NCINettomittelabfluss durch (36.010) (153) (380.482) (3.753)Übernahme vonTochtergesellschaftenMittelabfluss aus der (1.442.622) (93.244) (3.227.985) (223.583)InvestitionstätigkeitFinanzierungstätigkeitenZahlung der Aktienemissionskosten (3.029) (8.663) (21.646) (10.008)Erlöse durch die Ausgabe von - 200.680 5.072.500 470.670Stammaktien und OptionsrechtenErlöse durch die Ausgabe von 63.758 19.763 154.976 54.876Aktien durch Canopy RiversErlöse durch ausgeübte 19.429 3.509 48.159 11,053AktienoptionenErlöse durch ausgeübte 106 89 18.790 770OptionsrechteAusgabe von langfristigen - - 600.000 -AnleihenZahlung von Kosten für die - - (16.380) -Emission langfristigerSchuldtitelZinszahlung für langfristige (11.793) - (14.521) -AnleihenRückzahlung langfristiger (1.181) (371) (4.680) (1.512)AnleihenNettomittelzufluss aus 67.290 215,007 5.837.198 525.849FinanzierungstätigkeitenEffekt von Wechselkursänderungen (34.097) - 69.567 -auf liquide Mittel und BarwerteNettomittelzufluss (1.635.040) 84.852 2.158.270 220.760Liquide Mittel und Barwerte, 4.115.870 237.708 322.560 101.800Beginn des ZeitraumsLiquide Mittel und Barwerte, Ende $ 2.480.830 $ 322.560 $ 2.480.830 $ 322.560des ZeitraumsBereinigtes EBITDA1 Nicht drei JahrIFRS-pflichtige Angabe Monate zumzum(in tausend CAD) 31. März 31. März2018 31. März 31. März20182019 2019(berichtigt) (berichtigt)Bereinigtes EBITDA1ÜberleitungVerlust aus $ (174.464) $ (51.032) $ (577.039) $ (82.281)GeschäftstätigkeitenIFRS-Fair-Value-Bilanzierungauf biologischeVermögenswerte undVorratsvermögenFair-Value-Änderungen 23.547 20.025 129.536 67.861biologischer Vermögenswerte,die in verkauften Vorrätenund sonstigen Kosteneingeschlossen sindUnrealisierter Gewinn durch (77.050) (17.500) (167.550) (96.721)Änderungen des Fair Valuebiologischer Vermögenswerte(53.503) 2.525 (38.014) (28.860)Aktienbasierter 93.096 20,928 287.782 51.177Vergütungsaufwand (proKapitalflussrechnung)Übernahmebedingte Kosten 13.788 915 23.394 3.406Abschreibung und 23.346 4.951 46.918 20.486Amortisierung (proKapitalflussrechnung)130.230 26.794 358.094 75.069Bereinigtes EBITDA $ (97.737) $ (21.713) $ (256.959) $ (36.072)1Das bereinigte EBITDA wirdermittelt aus dem Ergebnisvor Steuern, demZinsergebnis, Abschreibungenund Amortisierung,aktienbasiertenVergütungsaufwand,Fair-Value-Änderungen undsonstigenzahlungsunwirksamenPositionen und wird weiterbereinigt, umübernahmebedingte Kosten zubeseitigen.Medienkontakte:Caitlin O'Hara,Media Relations,Caitlin.Ohara@canopygrowth.com,613-291-3239Investor Relations,Tyler Burns,Tyler.Burns@canopygrowth.com,855-558-9333 Durchw. 122Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell