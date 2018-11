Canopy Growth: Aufwärtstrend zum Wochenende

Mit einem Minus von 5 Prozent, welches in der aktuellen Handelswoche eingefahren wurde, gliederte sich Canopy Growth bestens in die aktuelle Stimmung der Branche ein. Am Donnerstag gelang ein erster Schritt zu neuen Höhen, der die Anleger versöhnen könnte. An den europäischen Börsen stand am Nachmittag ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche, welches die Notierung auf 33,51 Euro steigen ließ. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.