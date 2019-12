Canopy Growth: Auf oder ab?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Canopy Growth gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Bei Canopy Growth sieht es derzeit so aus wie bei anderen Aktien in der Cannabis-Branche: Eigentlich stehen die Chancen gut, doch es will einfach nicht rund laufen. Die Entwicklung! Die Cannabis-Firmen bereiten schon seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!