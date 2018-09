Canopy Growth Aktie: Ein unglaublicher Trend, der sich fortsetzen kann

Canopy Growth ist im Bereich der Rohstoffwerte derzeit einer der entscheidenden, der interessantesten Werte. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen seit Mitte August einen massiven Ausbruch nach oben vollzogen. Vorher war der Wert bereits in einen charttechnischen Aufwärtstrend mit allerdings schwankenden Notierungen eingebunden. So hatte sich der Kurs zwischenzeitlich um etwa 30 % reduziert. Dann allerdings gelang der Durchbruch auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.