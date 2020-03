Canopy Growth-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Im Jahr 2018 kam es in der Cannabis-Branche zu den ersten größeren Korrekturen. Zuvor waren Aktien von Unternehmen, die sich dem Hype-Thema Cannabis widmeten, in die Höhe geschnellt, in kürzester Zeit wurden hohe dreistellige, teilweise sogar vierstellige Kursgewinne erzielt. Auf die Korrektur folgte 2018 stets ein rascher Wiederanstieg. Seit dem Frühjahr 2019 ist dies aber nicht mehr der Fall. Seitdem hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung