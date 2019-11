Canopy Growth Aktie: Zahlen sind da!

Der Chart der Aktie der Canopy Growth Corporation (kurz „Canopy Growth“) ist seit ca. Ende April 2019 ein Trauerspiel. Und auf Jahres-Sicht hat die Aktie in Euro gerechnet rund die Hälfte an Kurswert verloren. Am Donnerstag gab es neue Geschäftszahlen vom Unternehmen. Wie sehen die aus – könnten die als Begründung für einen Rebound der Aktie herhalten? Hier der Blick auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung