Canopy Growth Aktie: Die USA drücken auf die Stimmung!

Bei Cannabis-Aktien machte sich am Freitag zunehmend miese Stimmung breit. Verantwortlich dafür sind die USA, die sich offenbar an der boomenden Industrie in Kanada stören. Laut dem Magazin „Politico“ gebe es derzeit Überlegungen, wonach Investoren von Cannabis-Aktien sowie Konsumenten ein Einreiseverbot erteilt werden könnte.

Experten vermuten, dass der Vorstoß weiteres Öl in den Handelsstreit zwischen den USA und Kanada gießen solle.

Ein Beitrag von Robert Sasse.