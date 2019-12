Canopy Growth Aktie: Kurs geht aus Abwärtstrend!

Canopy Growth Aktie | ISIN:CA1380351009 | WKN:A140QA

Aktuelle Situation im Tageschart: Am 19. November stellte sich das letzte Tief ein, seitdem befindet sich das Wertpapier in einer sehr kleinen Aufwärtsphase. Schaut man sich den Chart an, so macht es den Anschein als würde der Aktienkurs seitlich aus dem Abwärtstrend heraus laufen. Ebenso lässt sich ein kleiner Widerstandsbereich um etwa 19 bis 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung