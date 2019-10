Canopy Growth Aktie: Kurs auf Jahres-Sicht halbiert!

Auf Jahres-Sicht haben sowohl die Aurora-Aktien als auch die Aktien von Canopy Growth in Euro gerechnet rund die Hälfte an Kurswert abgegeben. Das ist natürlich ernüchternd. Aber vielleicht sind die Kurse damit nun auf Kaufniveau? Oder sollte man grundsätzlich nicht in ein fallendes Messer greifen? Diese Frage kann hier nicht beantwortet werden. Aber hier soll der Blick auf die aktuellen Entwicklungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



