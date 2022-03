Canopy Growth Aktie: Der Knall ist da!

Per 21.03.2022, 18:06 Uhr wird für die Aktie Canopy Growth am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 8.93 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Canopy Growth auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Canopy Growth erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -82,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 104,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -187,4 Prozent im Branchenvergleich für Canopy Growth bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 86,56 Prozent im letzten Jahr. Canopy Growth lag 169,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Canopy Growth-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,53 CAD. Der letzte Schlusskurs (8,97 CAD) weicht somit -48,83 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (9,55 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,07 Prozent Abweichung). Die Canopy Growth-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Canopy Growth-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Canopy Growth-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 15,31 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 70,71 Prozent erzielen, da sie derzeit 8,97 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

