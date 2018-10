Canopy Growth-Aktie: Jetzt noch auf den Zug aufspringen?

Die Canopy Growth-Aktie stieg am Donnerstag vorbörslich um fast 8 % an und hat einen Wert von 49,28 USD erreicht. Im US-Handel gab die Aktie aber wieder ab. Vor einigen Tagen wurde ein Jahreshoch bei etwa 56 USD erreicht. Die Aktie verfolgt seitdem eine Seitwärtsbewegung. Dem Kurs von unten angenähert hat sich nun auch der erste gleitende Durchschnitt in Form der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.