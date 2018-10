Canopy Growth Aktie: Ist die Party jetzt vorbei?

Noch kurz vor dem Termin für die offizielle Legalisierung von Cannabis in Canada schwang sich der Börsenstar Canopy Growth zu neuen Höhen auf und erreichte sogar ein neues Jahreshoch. Seither hat der Titel aber mit heftigen Verlusten zu kämpfen. Konnte das Papier in der vergangenen Woche noch an der Marke von 50 Euro kratzen, so sind davon bis heute nur mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.