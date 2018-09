Canopy Growth Aktie: Ist die Euphorie vorbei?

Einmal mehr sorgten Cannabis-Aktien in den letzten Wochen für einen regelrechten Hype an der Börse. Ganz vorne mit dabei war das Papier von Canopy Growth, welches von einer Milliardeninvestition durch Constellation Brands profitierte. Am Donnerstagmorgen ist die Stimmung aber wieder deutlich schlechter und es geht für Canopy Growth um knapp sechs Prozent abwärts.

Nach Meinung vieler Analysten könnte das noch längst nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.