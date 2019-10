Canopy Growth Aktie: Ist die ABC Korrektur fertig?

Canopy Growth Aktie | ISIN:CA1380351009 | WKN:A140QA

Bereits seit Anfang Mai dieses Jahres geht es ungebrochen abwärts. Diese Abwärtsbewegung lässt sich sehr gut mit einem Abwärtstrendkanal kennzeichnen. Übergeordnet lässt sich ein ABC Korrektur-Muster erkennen. In der Regel sagt man, dass die Welle C oft genauso lang ist wie die Welle A. Da sich die Welle C preislich gerade fast exakt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung