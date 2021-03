Canopy Growth Aktie: Houseplant, die Cannabis-Marke von Seth Rogen und Evan Goldberg debütiert in den USA!

Houseplant, die Cannabis- und Lifestyle-Marke von Seth Rogen und Evan Goldberg, startet am 11. März in den USA. Die Marke wurde im April 2019 in Kanada in Partnerschaft mit dem Cannabis-Riesen Canopy Growth Corp. (NYSE:CGC) gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer der begehrtesten von Prominenten unterstützten Marken in der Cannabisbranche entwickelt. “Wir sind begeistert, in den USA zu starten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung