Canopy Growth Aktie: Einer der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Namen!

Canopy Growth Corp.(TSX:WEED) (NASDAQ:CGC) gab bekannt, dass The Vitamin Shoppe damit beginnen wird, die gesamte Kollektion von Martha Stewart CBD-Produkten zu verkaufen.

The Vitamin Shoppe, eine Tochtergesellschaft der Franchise Group Inc. (NASDAQ:FRG) (nachdem sie letztes Jahr für 208 Millionen Dollar an Liberty Tax Inc. verkauft wurde), ist der erste nationale Einzelhändler, der die gesamte Palette der Martha Stewart CBD-Produkte anbietet.