Canopy Growth Aktie: Cannabis für Erwachsene ist jetzt in New Mexico legal!

Am Montag wurde New Mexico der neueste Staat, der Cannabis für Erwachsene legalisiert, nachdem Gouverneurin Michelle Lujan Grisham den Cannabis Regulation Act unterzeichnet hat.

Der Verkauf wird voraussichtlich vor April 2022 beginnen.

Nach einer Legalisierungswelle, die von New York und Virginia angeführt wurde, leben mit dieser Genehmigung nun mehr als 43% der Amerikaner in legalen Cannabis-Jurisdiktionen, so The Marijuana Policy Project.

