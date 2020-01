Canopy Growth Aktie: Auf Aufholjagd!

Bei den Cannabis Aktien hat die Stimmung sich wieder deutlich gedreht. Zahlreiche Werte konnten in den vergangenen Tagen enorm zulegen, darunter auch die Aktie von Canopy Growth. Jene verbesserte sich allein am Mittwoch um fast acht Prozent. Damit sind die Verluste aus dem Vorjahr zwar noch nicht im Ansatz ausgeglichen, es geht mit dem Titel jetzt aber ganz klar in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung