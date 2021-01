Canoo: Apple streckt(e) die Fühler aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die EV-Company Canoo (WKN: A2QJX1) wäre fast eine Apple-Company geworden. Infolge seiner Autoambitionen sei der Kultkonzern aus Cupertino interessiert und offenbar auch einer Übernahme nicht abgeneigt gewesen.

Wie The Verge berichtet, sei eine Beteiligung seitens Apple ebenso erwogen worden wie eine Akquisition. Hierzu hätten in 2020 Treffen stattgefunden, so das amerikanische Techportal. Besondere Aufmerksamkeit Apples habe Canoos EV-Plattform kreiert, wie das Portal weiter berichtet. Mit ihrer ...





