Canoo Aktie: Canoo stellt einen vollelektrischen Pickup vor!

Das Elektrofahrzeug-Startup Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) hat am Mittwoch seinen vollelektrischen Pickup-Truck enthüllt. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen wird im zweiten Quartal 2021 mit der Annahme von Vorbestellungen für die Produktionsversion des Pickups beginnen, die Auslieferung soll 2023 beginnen. Der Pickup ist das dritte Fahrzeug, das auf der “Skateboard” genannten Mehrzweck-Plattformarchitektur von Canoo basiert und sich sowohl an gewerbliche Kunden als auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



