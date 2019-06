Canon entscheidet sich beim Patentmanagement für ANAQUA

Weitere Suchergebnisse zu "Canon":

Köln/Boston (ots) - Global agierendes Unternehmen für Fotografieund Bildverarbeitung geht strategische Partnerschaft mit Anbieter vonIP-Management-Software einAnaqua, ein führender Anbieter von innovativenIP-Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass Canon Inc., dasglobal agierende Unternehmen für Fotografie und Bildverarbeitung, dieANAQUA-Plattform ausgewählt hat, um sein weltweites Patentportfoliozu verwalten.Canon hat seinen Hauptsitz in Tokio und stellt innovative Lösungenfür Fotografie und digitale Bildverarbeitung für Endverbraucher,Unternehmen und Industrie in der ganzen Welt bereit. Zu denGeschäftsbereichen des Unternehmens zählen die Entwicklung undHerstellung von Digitalkameras, Videokameras, Multifunktionsdruckern,medizinischen Geräten und Ausrüstung für Halbleiter-Lithografie.Canon greift auf die ANAQUA-Software zurück, um die effizienteVerwaltung und Überwachung seiner geistigen Eigentumsrechte zugewährleisten. Das Unternehmen wird außerdem das AcclaimIP-Tool vonAnaqua zur Patentrecherche und -analyse einsetzen."Canon ist ein wahrer Vorreiter in der Branche und äußerstinnovativ. Dies spiegelt sich auch im umfangreichen Patentportfoliodes Unternehmens wider", sagt Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir fühlenuns geehrt, dass Canon uns ausgewählt hat, damit wir sie bei derVerwaltung und dem Schutz ihrer wertvollen IP-Ressourcenunterstützen. Wir freuen uns, ein weiteres der innovativstenUnternehmen der Welt zu unseren Kunden zählen zu dürfen."Über AnaquaAnaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-EndLösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentumund wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50% der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl derrenommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des globaltätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungenfinden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird dieIP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften,Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren undInnovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindetBest-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und anhand vonTechnologie ermöglichten Services, um eine intelligente Umgebung zuschaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient,IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. WeitereInformationen finden Sie unter anaqua.com.Über CanonWeitere Informationen zu Canon erhalten Sie auf www.global.canon