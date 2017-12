Canon: Wird sich die teure Umstrukturierung für langfristig auszahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Canon":

Liebe Leser,

Canon befindet sich in einer schwierigen Umstrukturierungsphase. Der Smartphone- und Tabletboom der letzten Dekade hat den Markt für Digitalkameras erheblich beschädigt. Fast jeder besitzt heutzutage ein Handy mit Kamerafunktion. Auf Digitalkameras wird deshalb immer weniger zurückgegriffen. Für Canon bleibt damit nur noch der Nischenmarkt für exklusive Kameras. Allerdings haben selbst in diesem Segment die teils sehr teuren Fotoapparate mit den immer besser werdenden Kameras in den Smartphones und Tablets zu kämpfen.

Canon konzentriert sich jetzt stärker auf das Druckergeschäft

Für den Laien sind die Unterschiede kaum noch erkennbar. Canon hatte versucht mit einer WLAN- und Bluetooth-Funktion, sich den Vorteilen des Smartphones anzunähern. Leider konnten damit aber nicht die gewünschten Wachstumsimpulse erzielt werden. Die Auswirkungen sind in der Bilanz klar erkennbar. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Umsatz um 10,5% auf 3,4 Bio Yen. Der Gewinn brach dabei um fast ein Drittel auf 151 Mrd Yen ein.

Allerdings waren für den Gewinneinbruch auch einige Sonderbelastungen verantwortlich. Canon konzentriert sich jetzt stärker auf sein Druckergeschäft. Hier zählt der japanische Konzern immer noch zur Weltspitze. Die Umstrukturierung ist teuer, wird sich langfristig aber auszahlen. Im 1. Quartal konnten bereits gute Erfolge erzielt werden. Nach dem schwachen Vorjahr stieg der Umsatz wieder um 22% auf 973 Mrd Yen. Der Gewinn hat sich dabei auf 50,44 Yen pro Aktie verdoppelt.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.