Cannstatter Wasen: Stuttgarter Volksfest verdoppelt Übernachtungspreise

München (ots) -- Übernachtungspreise steigen um durchschnittlich 104 Prozent, inder Spitze um 236 Prozent- Doppelzimmer in Festnähe kostet 359 Euro pro Nacht - im Umlanddagegen nur 62 EuroDer Cannstatter Wasen in Stuttgart (22.09. bis 08.10.2017) lässtdie Hotelpreise steigen. Am zweiten Veranstaltungswochenende (30.09.bis 01.10.2017) zahlen Festgäste bis zu 236 Prozent mehr für einDoppelzimmer im Vergleich zu einem festfreien Wochenende im Oktober(14.10. bis 15.10.2017).*) Im Schnitt aller bei CHECK24.deverfügbaren Unterkünfte in maximal fünf Kilometern Entfernung zumFestgelände steigen die Übernachtungspreise auf das doppelte Niveau(+104 Prozent).Zimmer in unmittelbarer Festnähe kostet 359 Euro - Kapazitätenbereits jetzt erschöpftIn direkter Nähe zum Wasen (max. zwei Kilometer) gab es zumBetrachtungszeitpunkt am zweiten Veranstaltungswochenende nur nochein Hotel mit freien Zimmern im CHECK24-Hotelvergleich. Für eineNacht im Doppelzimmer zahlen Wasenbesucher, die das Festgeländefußläufig erreichen wollen, 359 Euro.Besucher, die ein Hotel im Umkreis von bis zu fünf Kilometernwählen, übernachten ab 211 Euro. Wer bis zu zehn Kilometer Entfernungin Kauf nimmt, zahlt hingegen nur 62 Euro pro Nacht.Anbietervergleich zum Wasen spart bis 40 Euro pro NachtStädtereisende, die nicht wegen der Wasen nach Stuttgart kommen,sollten besser einen anderen Reisezeitraum wählen. Unabhängig vomZeitpunkt der Reise lohnt sich ein Vergleich verschiedener Anbieterim CHECK24-Hotelvergleich.In der aktuellen Betrachtung kostet beispielsweise eineHotelübernachtung in unmittelbarer Nähe zum Wasen beim teuerstenAnbieter 399 Euro, beim günstigsten von vier Anbietern dagegen nur359 Euro. Kunden sparen durch einen Vergleich 40 Euro pro Nacht oderrund zehn Prozent der Übernachtungskosten.*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max.zwei/fünf/zehn Kilometer Luftlinie vom Cannstatter Wasen(Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart) entfernt. ÜbernachtungszeitraumWasen: Samstag, 30.09.2017 bis Sonntag, 01.10.2017;Vergleichszeitraum: Samstag, 14.10.2017 bis Sonntag, 15.10.2017;Stand der Preise: 04.08.2017; alle genannten Hotelpreise gelten proNacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellenverfügbar unter: http://ots.de/vrMq3