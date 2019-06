Cannamedical® startet drei weitere GMP-Zertifizierungen kanadischer Partner und sichert sich zusätzliche Ressourcen für fünf Jahre

Köln (ots) - Die Cannamedical® Pharma GmbH (Cannamedical),führender, deutscher unabhängiger Cannabis-Importeur, hat im Mai 2019drei weitere Lieferabkommen mit kanadischen Produzenten fürMedizinalcannabis geschlossen und startet drei weitereEU-GMP-Zertifizierungen kanadischer Partnerunternehmen. Cannamedicalhat bereits zwei der insgesamt acht zertifizierten Unternehmen inKanada begleitet und maßgeblich zu dessen Erfolg beigetragen. Mit denneuen Abkommen verdoppelt sich die Menge an medizinischem Cannabisauf die Cannamedical Zugriff hat auf 40.000 Kilogramm, die innerhalbder nächsten fünf Jahre nach Deutschland importiert werden. Durch diezusätzlichen internationalen Partner stärkt Cannamedical seinglobales Netzwerk mit führenden Unternehmen aus dem medizinischenCannabis-Markt und ist für die wachsenden Anforderungen des Marktesbestens aufgestellt."Als einziger deutscher Cannabis-Importeur mit Produkten unter dereigenen Marke auf dem Markt ist es unser strategischer Vorteil aufunabhängige Lieferanten aus der ganzen Welt zurückgreifen zu können,um der steigenden Nachfrage in Deutschland gerecht zu werden", sagtDavid Henn, Gründer und CEO von Cannamedical. "Wir werden neben zweiHerstellern von Cannabisblüten auch erstmalig einen Hersteller vonCannabisextrakten zertifizieren."Alle Produktionspartner von Cannamedical müssen die weltweithöchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards, die sogenanntenGMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice), sowie die eigenenhohen Ansprüche in Bezug auf Qualitätsniveau und Sicherheit vonCannamedical für eine erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeiterfüllen. Cannamedical unterstützt seine Partner bei demGMP-Zertifizierungsprozess und stellt so sicher, dass die Produkteden notwendigen und gewünschten Kriterien entsprechen.Erst Anfang Juni 2019 gab Cannamedical bekannt, ab sofortmedizinische Cannabisblüten unter eigener Marke auf den Markt zubringen. Mit dem neuartigen Produktportfolio sorgt Cannamedical füreine vollständige Transparenz und schafft somit neueTherapiestandards. Das Sortiment umfasst zwölf Produkte mitausschließlich homogenen Indica-, Sativa-, Hybrid- und CBD-reichenBlüten in den Wirkkategorien light, medium und forte. Die ersten zweider insgesamt zwölf GMP-konformen und sortenreinen CannamedicalSorten CANNAMEDICAL INDICA und CANNAMEDICAL HYBRID forte sind nachintensiven Qualitätskontrollen seit Anfang Juni 2019 in Deutschlandfür Apotheken verfügbar.Foto David Henn, CEO Cannamedical Pharma GmbH unter:https://cannamedical.de/foto-david-hennÜber Cannamedical Pharma GmbHWir von der Cannamedical® Pharma GmbH engagieren uns dafür, dassÄrzte, medizinisches Fachpersonal und Apotheker die Lebensqualitätihrer Patienten verbessern können. Die erstklassigen Produkte vonCannamedical konzentrieren sich darauf, Menschen mit chronischenErkrankungen zu helfen, das bestmögliche Leben mit medizinischemCannabis zu führen. Dazu importieren und verarbeiten wirausschließlich hochwertige medizinische Cannabisprodukte undvertreiben sie an rund 2.500 Apotheken und klinische Einrichtungen.Neben der Bereitstellung von erstklassigen medizinischenCannabisprodukten liegt unser Schwerpunkt auf der Ausbildunginnerhalb des Ökosystems der medizinischen Fachkräfte und dembranchenführenden Kundenservice. Unsere Produktionspartner müssenweltweit die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die sogenannten GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) - erfüllen.Cannamedical garantiert mit seinem Qualitätsmanagement höchsteProduktstandards. Wir selbst sind GDP-zertifiziert (Good DistributionPractice), das heißt, unsere gesamte Lieferkette ist vomlandwirtschaftlichen Umfeld bis zur Apotheke gewährleistet. DieCannamedical Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn in Köln gegründetund beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter. Darüber hinaus betreibtCannamedical® Tochterfirmen in Kanada und UK.Für weitere Informationen besuchen Sie www.cannamedical.com.Pressekontakt:Sandra GrußbachE-Mail: presse@cannamedical.deTelefon: +49 221 999 852 51Original-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell