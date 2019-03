Cannamedical startet deutschlandweites Beratungsangebot für Ärzte und Apotheker

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Die Cannamedical Pharma GmbH (Cannamedical), einerder führenden Cannabis-Distributeure und eine der bekanntestenmedizinischen Cannabis-Marken in Deutschland und der EuropäischenUnion, startet im Mai 2019 mit einer deutschlandweiten Beratung vonÄrzten und Apothekern vor Ort. Zum Start der Initiative werden zehnausgebildete und qualifizierte Cannamedical-Fachberater persönlichAntworten zu arzneimittelrechtlichen Fragen bezüglich der Versorgungund Verordnung sowie Empfehlungen zur therapeutischen Anwendung vonMedizinalcannabis als auch Informationen zu Produkten anbieten."Cannabis hat in der Medizin vielfältiges, therapeutischesEinsatzpotenzial. Wir leisten mit unseren sortenreinen CannamedicalProdukten einen entscheidenden Versorgungsbeitrag und helfenmaßgeblich bei der Aufklärung von Ärzten und Apothekern. Derbranchenführende Cannamedical-Service schafft langfristig Vertrauendurch Transparenz in alternative Therapieformen. Es ist unsereVerantwortung, individuell und bundesweit vor Ort Entscheidungsträgerumfangreich zu beraten", sagt David Henn, CEO und Gründer derCannamedical Pharma GmbH. "Mit unserer deutschlandweiten Beratungstärken wir das medizinische Fachpersonal in ihrer Kompetenz imUmgang mit medizinischem Cannabis. Wir ermöglichen ihnen, Wissen überMedizinalcannabis und unsere Produkte im direkten Dialog aufzubauenund erweitern so den Zugang für Patienten, denen diesejahrhundertalte Kultur- und Heilpflanze helfen kann."Cannabis ist eine natürliche und pflanzliche Medizin, dieinsbesondere bei chronischen und akuten Schmerzen, in derKrebstherapie, bei Multiple Sklerose (MS) und weiteren Erkrankungensinnvoll und patientenschonend eingesetzt werden kann. Die Beratungvon Cannamedical stiftet daher vor allem für Schmerztherapeuten,Onkologen, Internisten aber auch für Allgemeinmediziner einenMehrwert, um ihre Patienten noch umfangreicher betreuen zu können.Interessiertes Fachpersonal kann sich jederzeit über die kostenloseBeratung von Cannamedical informieren:Für ÄrzteT +49 (0) 221 999 852 - 60@ aerzte@cannamedical.deFür ApothekenT +49 (0) 221 999 852 - 25@ apotheke@cannamedical.deDie Cannamedical Pharma GmbH wurde 2016 gegründet und nahm ihrenBetrieb nach der Legalisierung von medizinischem Cannabis inDeutschland im März 2017 auf. Heute beschäftigt das Unternehmen inKöln rund 50 Mitarbeiter.Foto David Henn, CEO Cannamedical Pharma GmbH unter:https://cannamedical.com/wp-content/uploads/David_Henn_2.jpgÜber Cannamedical Pharma GmbHWir von der Cannamedical Pharma GmbH engagieren uns dafür, dassÄrzte, medizinisches Fachpersonal und Apotheker die Lebensqualitätihrer Patienten verbessern können. Die erstklassigen Produkte vonCannamedical konzentrieren sich darauf, Menschen mit chronischenErkrankungen zu helfen, das bestmögliche Leben mit medizinischemCannabis zu führen. Dazu importieren und verarbeiten wirausschließlich hochwertige medizinische Cannabisprodukte undvertreiben sie an rund 2.400 Apotheken und klinische Einrichtungen.Neben der Bereitstellung von erstklassigen medizinischenCannabisprodukten liegt unser Schwerpunkt auf der Ausbildunginnerhalb des Ökosystems der medizinischen Fachkräfte und dembranchenführenden Kundenservice. Unsere Produktionspartner müssenweltweit die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die sogenannten GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) - erfüllen.Cannamedical garantiert mit seinem Qualitätsmanagement höchsteProduktstandards. Wir selbst sind GDP-zertifiziert (Good DistributionPractice), das heißt, unsere gesamte Lieferkette ist vomlandwirtschaftlichen Umfeld bis zur Apotheke gewährleistet. DieCannamedical Pharma GmbH wurde 2016 gegründet und beschäftigt in Kölnrund 50 Mitarbeiter. Darüberhinaus betreibt CannamedicalTochterfirmen in Kanada und UK.Für weitere Informationen besuchen Sie www.cannamedical.com.Pressekontakt:Sandra GrußbachE-Mail: presse@cannamedical.deTelefon: +49 221 999 852 51Original-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell