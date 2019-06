Cannamedical® definiert mit eigenen Produkten neues Therapiekonzept und startet Transparenzoffensive in Deutschland

Köln (ots) -Die Cannamedical® Pharma GmbH, der führende unabhängigeMedizinalcannabis-Distributeur Deutschlands, bringt erstmalig neueProdukte unter eigener Marke auf den Markt. Ab heute sind bereits dieersten beiden der insgesamt zwölf sortenreinen und unter GMP inKanada produzierten Medizinalcannabisblüten an deutsche Apothekenversandt worden. Als erster und einziger Cannabis-Importeur Europasgewährleistet Cannamedical® hierbei Transparenz, eine gleichbleibendeBlütensorte hinter den Produkten und sichert damit einen konstantenTherapieerfolg für Patienten, Ärzte und Apotheker."Wir sind stolz darauf als einziges deutsches UnternehmenCannabisblüten unter eigener Marke auf den Markt zu bringen. Wirhaben im letzten Jahr eng mit Experten an der Entwicklung und Auswahlunseres Produktportfolios gearbeitet, das zuverlässig neueTransparenz- und Therapiestandards setzt. Das Sortiment umfasst zwölfneue Produkte mit ausschließlich homogenen Indica-, Sativa-, Hydrid-und CBD-reichen Blüten in den Wirkkategorien light, medium und forte.Patienten können somit erstmalig bedarfsspezifisch behandelt werden",so David Henn, CEO von Cannamedical®.Bislang können sich Ärzte in der Therapie mit Medizinalcannabisnicht auf eine gleichbleibende Wirkung der verschreibungspflichtenBlüten verlassen, da Lieferanten bei ihren Produkten unterschiedlicheCannabis-Sorten je nach Verfügbarkeit wechseln und dadurch dertherapeutische Erfolg nicht konstant gewährleistet werden kann. BeiProdukten anderer Marktteilnehmer wird ausschließlich daraufgeachtet, dass die verwendeten Cannabis-Sorten ein gleichbleibendesTHC/ CBD Profil besitzen. Die überaus bedeutsame Wirkung der Terpene,weitere Inhaltsstoffe der Cannabispflanze, wird hierbei nichtbeachtet. Die Produkte von Cannamedical® sind garantiert sortenrein,die Cannabisblüten werden je Sorte nachweisbar beibehalten,Terpenenprofile pro Lieferung offengelegt. Cannamedical® setzt so aufgleichbleibende Qualität und Wirkung, und schafft so Fortschrittdurch neue Produkt-Transparenz im Markt für Arzt, Apotheker undPatient.Die ersten zwei der zwölf GMP-konformen Cannamedical® SortenCANNAMEDICAL INDICA und CANNAMEDICAL HYBRID forte sind nachintensiver Prüfung und Qualitätskontrollen in Deutschland ab sofortfür Apotheken verfügbar. Die verschreibungspflichtigen ProdukteCANNAMEDICAL INDICA und CANNAMEDICAL HYBRID forte werden im Laufe dernächsten Monate um zehn weitere Produke erweitert.Foto David Henn, CEO Cannamedical® Pharma GmbH unter:https://cannamedical.de/foto-david-hennÜber Cannamedical® Pharma GmbHWir von der Cannamedical® Pharma GmbH engagieren uns dafür, dassÄrzte, medizinisches Fachpersonal und Apotheker die Lebensqualitätihrer Patienten verbessern können. Die erstklassigen Produkte vonCannamedical konzentrieren sich darauf, Menschen mit chronischenErkrankungen zu helfen, das bestmögliche Leben mit medizinischemCannabis zu führen. Dazu importieren und verarbeiten wirausschließlich hochwertige medizinische Cannabisprodukte undvertreiben sie an rund 2.500 Apotheken und klinische Einrichtungen.Neben der Bereitstellung von erstklassigen medizinischenCannabisprodukten liegt unser Schwerpunkt auf der Ausbildunginnerhalb des Ökosystems der medizinischen Fachkräfte und dembranchenführenden Kundenservice. Unsere Produktionspartner müssenweltweit die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die sogenannten GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) - erfüllen.Cannamedical garantiert mit seinem Qualitätsmanagement höchsteProduktstandards. Wir selbst sind GDP-zertifiziert (Good DistributionPractice), das heißt, unsere gesamte Lieferkette ist vomlandwirtschaftlichen Umfeld bis zur Apotheke gewährleistet. DieCannamedical Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn in Köln gegründetund beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter. Darüber hinaus betreibtCannamedical® Tochterfirmen in Kanada und UK. Für weitereInformationen besuchen Sie www.cannamedical.com.Pressekontakt:Sandra GrußbachE-Mail: presse@cannamedical.deTelefon: +49 221 999 852 51Original-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell