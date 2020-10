Cannabis und Glückspiel: Die Retter der US-Staaten?

Die Erholung des Aktienmarktes in den letzten Monaten war erstaunlich. In der Zwischenzeit hat das Coronavirus die Wirtschaft um uns herum weiter zerstört, was dazu geführt hat, dass die Steuereinnahmen von Kommunal-, Landes- und Bundesregierungen versiegt sind.

Wie lange der neuartige Coronavirus anhält, kann man nur vermuten, aber eines ist sicher, die US-Staatsverschuldung wird deutlich höher.

Der Mangel an Ausgaben verschärft dieses Problem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



