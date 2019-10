Cannabis eyeMATRIX: Das Wunder gegen Augenringe und Tränensäcke (FOTO)

Aachen (ots) -Spilanthol, ein pflanzliches Lokalanästhetikum, kombiniert mitCannabis Sativa Seed Oil, ist das kosmetische Wunder gegen Augenringeund Tränensäcke. Entwickelt hat die Augencreme eyeMATRIX das deutscheKosmetikunternehmen Biotulin aus Aachen.Bei der Entwicklung der Augencreme hat das Labor des Unternehmensgroßen Wert auf die sofortige Wirkung von eyeMATRIX gelegt. DasErgebnis: innerhalb von nur 1 Stunde werden Augenringe undTränensäcke sichtbar reduziert. Die Haut rund um das Auge wirktsofort entspannter und glatter.eyeMATRIX ist eine parfümfreie Lotion die schnell in die Hauteinzieht ohne zu fetten. Selbstverständlich ist eyeMATRIX zu 100Prozent THC frei.Zu Biotulin:Internationalen Medien berichten darüber, dass Letizia vonSpanien, Kate Middleton, Michelle Obama, Meghan Markle, Madonna undviele weitere Celebrities auf Biotulin aus Deutschland vertrauen.Dieser Wirkstoff verdrängt nach und nach das NervengiftBotulinumtoxin und wird als der natürliche Faltenkiller weltweitgefeiert. Eines der Geheimnisse von Biotulin ist das enthalteneSpilanthol. Es wirkt wie ein pflanzliches Lokalanästhetikum undreduziert die Muskelkontraktion. Die Wirkung von Biotulin innerhalbvon nur 1 Stunde ist durch unabhängige Studien nachgewiesen.Mehr Informationen zu eyeMATRIX und Biotulin finden Sie unter:www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell