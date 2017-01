Cannabis auf Rezept: Bundestag beschließt Gesetzesänderung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat am Donnerstag ein Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften beschlossen, welches Cannabis für Schwerkranke auf Rezept freigibt. Die Abgeordneten aller Fraktionen stimmten einstimmig für das "Cannabis-Gesetz", für das Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zuletzt geworben hatte. Es soll gewährleisten, dass Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen bei fehlenden Therapiealternativen ermöglicht wird, Cannabisarzneimittel in "standardisierter Qualität" mit einem von einem Arzt ausgestellten Rezept in Apotheken zu erhalten.

Der Eigenanbau von Cannabis zur medizinischen Selbsttherapie oder zur Verwendung als Rauschmittel bleibt aber verboten.

