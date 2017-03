Cannabis auf Rezept: BPI begrüßt soliden Rechtsrahmen für die Versorgung schwerstkranker Patienten

Berlin (ots) - Schwerkranke Patienten können ab morgen Cannabisauf Rezept beziehen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderungbetäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften wurde dafür einsolider Rechtsrahmen geschaffen. "Schwerstkranke Menschen müssenbestmöglich versorgt werden. Das Gesetz sorgt dafür, dass nun dasLeiden von Patienten, für die keine andere zielführende Therapie zurVerfügung steht, auf rechtlich solider Grundlage erheblich gelindertwerden kann", so Dr. Norbert Gerbsch, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie (BPI).Cannabis ist für viele chronisch Kranke die letzte Hoffnung aufbessere Lebensqualität. Diesem Umstand hat der Bundestag nun mit derNeuregelung im Sozialgesetzbuch V (SGB V) Rechnung getragen: FürKranke ohne Therapiealternativen schafft es die Voraussetzung für denAnspruch auf eine Therapie mit Cannabis-Arzneimitteln alsFertigarzneimittel oder in Form von getrockneten Blüten undExtrakten. Bislang mussten Patienten eine Ausnahmeerlaubnis beimBundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zumErwerb von Cannabis beantragen. Die Therapiekosten wurden nur inAusnahmefällen von den Krankenkassen erstattet. Dr. Norbert Gerbsch:"Mit dem Gesetz wird Cannabis offiziell als Medikament anerkannt.Dieser Schritt stärkt die Rechte des Patienten und dieVerantwortungshoheit des Arztes in der Therapie."Für das in der Apotheke zu medizinischen Zwecken erhältlicheCannabis gelten alle Grundsätze der Arzneimittelsicherheit sowie diebetäubungsmittelrechtlichen, arzneimittel- und apothekenrechtlichenAnforderungen. Cannabis als Rauschmittel bleibt weiterhin verboten.Pressekontakt:Julia Richter, Tel. 030/27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell