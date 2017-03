Cannabis als Wirtschaftszweig: Erste Internationale B2B Cannabis-Konferenz vom 10. bis 12. April in Berlin

Berlin (ots) - Seit dem 10. März darf in Deutschland Cannabis fürmedizinische Zwecke eingesetzt werden. Auf der europaweit erstenB2B-Cannabis Konferenz diskutieren dazu Experten aus Politik, Medizinund Wirtschaft vom 10. bis 12. April in Berlin.US-Kongressabgeordnete, Regierungsberater und Mediziner treffen aufStart-Ups und Unternehmer der jungen Branche.In Kanada und den USA hat sich Cannabis bereits zu einem legalenMilliarden-Markt entwickelt. 28 Bundesstaaten haben in den USAmedizinisches Cannabis zugelassen. In acht Bundestaaten ist Cannabisvollständig legal. Die zwei ersten Business-Konferenzen zu diesemThema in Kanada und den USA waren ausverkauft.Jetzt also Deutschland und Europa. "Es wird spannend zubeobachten, inwieweit Deutschland als wirtschaftlicher TaktgeberEuropas die Führungsrolle bei medizinischem Cannabis übernehmen wirdund wie schnell sich die Branche entwickelt", sagt Alex Rogers,Manager der International Cannabis Business Conference (ICBC).Zu den Referenten in Berlin gehören der führende republikanischeKongressabgeordnete bei der Liberalisierung der US-Cannabispolitik,Dana Rohrbacher, sowie der ehemalige Leiter des Arbeitsstabes derDrogenbeauftragten der deutschen Bundesregierung Dr. Ingo Michels.Zudem sind mit Bruce Linton, Chef des ersten Unternehmens mitMilliardenumsatz in der Cannabis-Branche ("Canopy Growth"), demGründer der "California Green Party" und Regierungsberater RossMirkarimi sowie dem TV-Star und Inhaber der umsatzstärkstenCannabis-Apotheke der Welt Steve DeAngelo wichtige Protagonisten vorOrt. Ebenfalls sprechen werden Filmlegende Tommy Chong, Georg Wurthvom Deutschen Hanfverband und Experten aus dem medizinischen Bereich.Die Konferenz findet im Maritim Hotel in Berlin-Mitte statt undrichtet sich an Wirtschaft, Politik und Medizin sowie interessierteUnternehmer.Tickets und weitere Informationen unter www.internationalcbc.com.Pressekontakt:Geschäftsführer ICBC (International Cannabis Business Conference)A. Rogersinfo@internationalcbc.comTel.: 001 541 499 2966Medienkontakt und AnmeldungenA. Heinrichicbc@blumberry.deTel.: 030 300 144 125Original-Content von: International Conferences Group LLC, übermittelt durch news aktuell