Cannabis als Schmerzmittel, Narkose in der Schwangerschaft, Rettung von Ertrinkenden: Breites Themenspektrum auf Anästhesie-Kongress in Berlin

Nürnberg/Berlin (ots) - Narkoseärzte, Intensivmediziner, Notärzte,Schmerztherapeuten, Pflegekräfte und viele andere Interessiertetreffen sich vom 20. bis zum 22. September 2018 zum "20.Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie"(HAI) in Berlin. Mehr als 3000 Besucher werden zu den über 200Vorträgen, über 50 Workshops und über 50 Präsentationen erwartet.Narkosen für Schwangere, Hüft-Operationen, Übergewichtige undSeniorenThemen auf dem Kongress der "Deutschen Gesellschaft fürAnästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI) sind diesmal unteranderem Besonderheiten einer Narkose bei Schwangeren, die Wahl despassenden Narkoseverfahrens zur Implantation eines künstlichenHüftgelenks, Übergewicht und Narkose oder auch die richtigeVorbereitung des alten Menschen auf eine Operation.In den Vorträgen zur Intensivmedizin geht es auf dem "HAI 2018"zum Beispiel um die Verhinderung eines Durchgangssyndroms beiIntensivpatienten und die Ermittlung mutmaßlicher Wünsche beinicht-einwilligungsfähigen Patienten.Wiederbelebung von ErtrunkenenDie Notfallmediziner werden sich unter anderem mit derWiederbelebung von Ertrunkenen und mit dem Einsatz einer ArtHerz-Lungen-Maschine schon im Rettungsdienst befassen. Und bei denSchmerztherapeuten werden die Schmerztherapie nach Knie- undSchulteroperationen sowie die "Wunderdroge Cannabis" interessanteDiskussionsthemen sein.Patient kann selbst zur Narkose-Sicherheit beitragenDas Motto des "HAI 2018" lautet: "Kompetent entscheiden". Wie derKölner Anästhesist und Kongresspräsident, Professor Frank Wappler,erklärt, kann schon der Patient selbst einen wichtigen Beitrag zurSicherheit der Narkose leisten. Dem Narkosearzt sei sehr darangelegen, den Patienten so früh wie möglich vor einer Operationkennenzulernen. Möglicherweise auch in Absprache mit dem Hausarztsolle er versuchen, möglichst viele aussagekräftige Unterlagen zumNarkosevorgespräch mitzubringen, sagt Wappler: "Das oberste Ziel füruns ist immer, dem Patienten nicht nur eine qualitativ hochwertigeAnästhesie anbieten zu können, sondern vor allen Dingen auch einehöchstmögliche Sicherheit."Mehr als 16 Millionen Narkosen pro Jahr in DeutschlandAllein in deutschen Krankenhäusern werden pro Jahr mehr als 16Millionen Narkosen durchgeführt. Der Anästhesist versteht sich dabeials Garant für die Sicherheit eines Patienten, den er vomNarkose-Vorgespräch durch die Operation und Narkose bis in denAufwachraum und auf die Intensiv- oder Normalstation begleitet.Vielfältiges Spektrum als AnästhesistIn den Fachverbänden "Berufsverband Deutscher Anästhesisten" (BDA)und "Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI) sind allein rund 28.000 Ärzte organisiert. Sie arbeiten alsAnästhesisten im OP, versorgen Patienten auf der Intensivstation,rücken mit Blaulicht zu Notarzt-Einsätzen aus, bieten individuelleTherapien für Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen an undübernehmen im Gesundheitswesen oft noch vielfältige andere Aufgaben.