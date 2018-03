Cannabis Wheaton: Wie GROß sind die CHANCEN bei dieser Trendaktie?

Liebe Leser,

Cannabis Wheaton zählt zu den spektakulärsten Aktien am Markt. Wer will, kann hier eine Trendaktie finden, da der ganze Sektor stark nachgefragt ist. Die Chancen werden derzeit gemischt gesehen. Konservative Analysten sehen Risiken, trader-orientierte Chartanalysten auch Chancen für einen gigantischen Kursausbruch. Im Einzelnen: Die Aktie hat am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt etwas nachgegeben. Damit ist der Wert zwar weiterhin ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.