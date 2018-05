Cannabis Wheaton: Übernehmen die Bären das Ruder?

Cannabis Wheaton befand sich in diesem Monat auf dem Weg der Besserung. Diese Woche fiel die Aktie aber wieder unter eine wichtige Marke, sodass die Gefahr besteht, dass die Bullen den Anschluss verlieren könnten.

In der Cannabis Branche war der Wechsel vom Jahr 2017 in das Jahr 2018 sehr vielversprechend. So erging es auch Cannabis Wheaton. Mitte Dezember stand der Kurs der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Björn Pahlke.