Cannabis Wheaton: Kann es zurück in einen Aufwärtstrend gehen?

Lieber Leser,

Cannabis Wheaton hat sich in diesem Monat von seiner schwachen Phase seit Jahresbeginn mehr und mehr erholt. Jetzt steht das Cannabis-Unternehmen in einer Phase, in der die Richtung der nächsten Wochen bestimmt werden sollte. Geht es aufwärts oder wird die Aktie an Boden verlieren?

Die Cannabis-Branche hat zum Jahresbeginn deutliche Verluste hinnehmen müssen. In diesem Monat konnten die schwachen Zahlen grob ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Björn Pahlke.