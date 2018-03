Cannabis Wheaton Aktie: Der Kurs fährt Achterbahn!

Liebe Leser,

die Aktie von Cannabis Wheaton zeigt sich derzeit so wechsellaunig wie ein Teenager in der Hochzeit der Pubertät. An manchen Tagen legt das Papier enorm an Wert zu, nur um kurz darauf wieder genauso schnell ins Minus zu rutschen. Ein klares Muster lässt sich dabei bisher nicht erkennen und im Jahresvergleich kann sich der aktuelle Kurs von 1,57 CAD immer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.