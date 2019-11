Cannabis: Weed MD – Die Betonschuhe bleiben angeschnallt!

WEED MD: WMD // ISIN: CA9485251008

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 99%

Die Betonschuhe bleiben fest angeschnallt in

WEED

MD und der befindet sich wie erwartet auf direktem Weg in

Richtung deutlich tieferer Notierungen im Bereich von C$0.70. Von

einem imminenten Ausbruch gehen wir im weiteren Verlauf somit nicht

aus, solange sich WMD unter C$1.47 und letztlich C$1.24 hält. Im

letzten Up

