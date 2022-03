Cannabis: Warum die Tilray Brands-Aktie plötzlich 74,1 % gestiegen ist

Wenn neue Märkte entstehen, ergeben sich für Investoren in der Regel große Chancen. So stiegen beispielsweise in den 1990er-Jahren viele China-Aktien sehr stark, nachdem sich die Volksrepublik gegenüber dem Westen geöffnet hatte und die chinesischen Unternehmen an die Börse kamen. Cannabis ist seit einigen Jahren ebenfalls ein neuer Markt, der Unternehmen wie Tilray Brands (WKN: A2JQSC) hervorbrachte.

Nach einer kurzen Euphoriephase fielen jedoch viele Cannabis-Aktien wieder sehr stark. Tilray Brands steigerte seinen Umsatz im Zeitraum 2017 bis 2021 von 20,5 Mio. auf 513,1 Mio. US-Dollar, und dennoch verlor die Aktie immer mehr an Wert. Grund sind die steigenden operativen Verluste. 2017 lagen sie bei -7,8 Mio. US-Dollar. 2021 betrugen sie bereits -344,5 Mio. US-Dollar. Ein neuer Markt oder Megatrend allein genügen also nicht, um von den entsprechenden Aktien zu profitieren.

Ende 2021 war bereits erkennbar, dass viele Cannabis-Aktien wie Tilray Brands jetzt wieder günstig bewertet sind. Sie notierten damals vielfach unter Buchwert. Doch erst jetzt, im März 2022, sind vor allem Freizeitcannabis-Aktien stärker gestiegen.

Warum Cannabis-Aktien anziehen

Grund ist eine Gesetzesverabschiedung (Cannabidiol and Marihuana Research Expansion Act) durch den US-Kongress, der die Cannabis-Forschung unterstützt.

Dazu die Gesetzes-Initiatorin Senatorin Dianne Feinstein: „Die derzeitigen Regeln und Vorschriften erschweren es den Forschern, zu untersuchen, wie Marihuana und aus Marihuana gewonnene Medikamente am besten zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt werden können. Dieses wichtige Gesetz wird die Bürokratie rund um den Forschungsprozess abbauen und dazu beitragen, dass von der FDA zugelassene, aus Marihuana gewonnene Medikamente sicher zu den Patienten gelangen.“

Der US-Kongress wird in der kommenden Woche zudem über den „Marijuana Opportunity, Reinvestment, and Expungement Act“ (MORE) abstimmen, der bereits durch das Repräsentantenhaus verabschiedet wurde (26.03.2022). Mit ihm könnte Cannabis auf Bundesebene eine Legalisierung erfahren.

Cannabis würde darüber hinaus von der Liste der staatlich kontrollierten Substanzen gestrichen, was ebenfalls strafrechtliche Änderungen mit sich bringt. Allerdings steht die Abstimmung noch aus, sodass die letzten Kurssprünge der Tilray Brands-Aktie eher auf das Gesetz zur Förderung der Cannabis-Forschung zurückzuführen ist. Bei einer bundesweiten Legalisierung könnten Cannabis-Aktien in der kommenden Woche noch weiter steigen (26.03.2022).

Deshalb ist weiterhin Vorsicht angebracht

Anleger sollten trotzdem nicht zu euphorisch sein, denn nur wenn es den Unternehmen gelingt, ihre Verluste zu reduzieren und später steigende Gewinne zu erwirtschaften, sind auch starke Kurszuwächse möglich. Gerade im Freizeit-Cannabismarkt könnte dies erst nach einer Marktbereinigung möglich sein.

Cannabis ist eine Art landwirtschaftliches Produkt, dessen Angebot beliebig erweiterbar ist. Der Preis bleibt somit immer gering, weshalb die Unternehmen wenig verdienen. Aussichtsreicher sind hingegen pharmazeutische Cannabis-Aktien, deren Produkte geschützt sind.

Der Artikel Cannabis: Warum die Tilray Brands-Aktie plötzlich 74,1 % gestiegen ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022