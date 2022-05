Cannabis-Studie: Tagessieger mit mehr als 8 % Plus!

Die Cannabis-Branche hat sich am Mittwoch zumindest relativ gut gehalten. Die Notierungen waren in den vergangenen Wochen fast durchgehend zusammengebrochen. Nun allerdings gab es Sieger wie etwa der Wert von Tilray Brands: Es ging um + 1,8 % nach oben. Insgesamt ist das Bild an dem Markt aber nur begrenzt gut. Cellular Goods und Co.: Was passiert da? Die Branche… Hier weiterlesen