Cannabis: Sind die 3 besten Aktien vom Mai jetzt gute Picks?

Das alte Sprichwort der Wall Street „sell in May and go away“ hätte ein guter Ratschlag für Cannabis-Investoren sein können. Die meisten Aktien aus diesem Sektor waren vergangenen Monat nämlich eher enttäsuchend – aber eben nicht alle.

Drei Cannabis-Aktien konnten im Mai gut zulegen: Namaste Technologies (WKN:A2AEEG) (TSXV:N), Cara Therapeutics (WKN:A1XDTK) und GW Pharmaceuticals (WKN:693692). Wie konnten diese drei gegen den Trend bestehen? Und, viel wichtiger: Sind das jetzt noch gute Picks fürs Depot?

1. Namaste Technologies

Namaste Technologies hat seine Anleger seit Anfang des Jahres auf eine regelrechte Achterbahnfahrt mitgenommen. Die Aktien des auf Cannabis ausgerichteten Tech-Unternehmens haben ihren Wert in den ersten neun Tagen des Jahres mehr als verdoppelt. Aber die Aktie fiel Ende April um 37 %, nachdem der Leerverkäufer Citron Research über Probleme im Unternehmen berichtete, die am Ende zum Sturz von CEO Sean Dollinger führten.

Allerdings erholt sich Namaste wieder. Die Aktie stieg im Mai um 16 %. Warum? Es gab nicht allzu viel Neues vom Unternehmen, aber was an die Öffentlichkeit kam, war durchgehend positiv.

Nach den unangenehmen Enthüllungen darüber, dass Dollinger das Unternehmensvermögen an einen anderen Geschäftsführer von Namaste Technologies verkauft hatte, hat man gründlich aufgeräumt. Am 24. Mai gab Namaste die Aufnahme eines neuen unabhängigen Vorstandsmitglieds bekannt, außerdem, dass man einen neuen Vice President für Marketing und Strategie ernannt hätte.

Darüber hinaus berichtete Namaste, dass zwei Unternehmen, an denen man große Anteile hält – Choklat und CannMart Labz –, wichtige Lizenzanträge bei Health Canada eingereicht hatten. Choklat beantragte die Herstellung von Cannabis-Lebensmitteln, während CannMart Labz die Verkaufs- und Extraktionsgenehmigungen für Cannabis-Öl beantragte.

2. Cara Therapeutics

Cara Therapeutics qualifiziert sich nur gerade so als Cannabis-Aktie. Allerdings hat das Biotech ein präklinisches Programm, das sich auf Cannabinoid-Rezeptoren konzentriert – und das sollte definitiv ausreichen. Caras Kurssteigerung im letzten Monat von 8 % reichte aus, um im Mai an zweiter Stelle von allen Cannabis-Aktien zu rangieren.

Allerdings hatte Caras erfreulicher Anstieg nichts mit dem Cannabinoid-Programm zu tun. Stattdessen lieferte der wichtigste Pipeline-Kandidat des Unternehmens, Korsuva, die guten Nachrichten.

Am 29. Mai gab Cara positive Ergebnisse zu einer klinischen Phase-3-Studie zur Evaluierung der Korsuva-Injektion bei Hämodialysepatienten mit mittelschweren bis schweren chronischen Nierenerkrankungen im Zusammenhang mit Pruritus (CKD-aP) bekannt. Das Medikament bestand auch das Ende der Studie mit Bravour und konnte den Juckreiz der Patienten deutlich lindern.

Cara hat noch eine weitere Phase-3-Studie von Korsuva bei der Behandlung von CKD-aP-Patienten auf Hämodialyse zu vervollständigen. Das Unternehmen sollte die Ergebnisse dieser Studie später im Jahr 2019 veröffentlichen. Angenommen, alles läuft gut, Cara könnte nicht weit davon entfernt sein, die Zulassung für sein erstes Medikament zu erhalten.

3. GW Pharma

Ein weiteres Biotech-Unternehmen belegte im Mai den dritten Platz unter den besten Cannabis-Aktien. Die Aktien von GW Pharmaceuticals stiegen im vergangenen Monat um mehr als 4 %, was angesichts der allgemeinen Schwierigkeiten an der Börse eine sehr gute Leistung darstellte.

Im Gegensatz zu Cara konzentriert sich GW eigentlich vor allem auf die Entwicklung von Cannabinoid-Medikamenten. Im Jahr 2018 erhielt das Cannabidiol (CBD)-Medikament Epidiolex als erste Behandlung aus Cannabis-Pflanzen die Zulassung der U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Epidiolex war der Hauptgrund dafür, dass die GW-Aktie im Mai einen soliden Kursanstieg verzeichnete. Das Unternehmen berichtete überraschend gute Umsätze für das Medikament für das erste Quartal. GW führte Epidiolex im November 2018 zur Behandlung des Dravet-Syndroms und des Lennox-Gastaut-Syndroms (LGS) ein, beides seltene Formen der Epilepsie.

GW gab zudem positive Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie mit Epidiolex zur Behandlung einer weiteren seltenen Form der Epilepsie bekannt: Anfälle im Zusammenhang mit dem Tuberkulosekomplex (TSC). Das Biotech beabsichtigt, die Zulassung dieser zusätzlichen Indikation im vierten Quartal 2019 einzureichen.

Aber sind das noch gute Picks?

Ganz schnell zusammengefasst: Ich denke, dass eine dieser Aktien zu heiß ist, eine andere zu kalt und eine genau richtig.

Namaste Technologies ist zu heiß für mich. Das Unternehmen hat faszinierende Wachstumsperspektiven. Allerdings gibt es bei dieser Aktie einfach zu viel Volatilität und zu viel Unsicherheit, als dass sie meiner Meinung nach eine geeignete Wahl wäre.

Ich mag GW Pharmaceuticals schon seit geraumer Zeit, aber meine Begeisterung für die Aktie hat sich etwas abgeschwächt. Es ist nicht so, dass ich keine hohen Erwartungen an Epidiolex habe. Stattdessen befürchte ich, dass die Marktkapitalisierung von GW von 5,3 Milliarden US-Dollar bereits einen Großteil des Wachstumspotenzials widerspiegelt.

Damit bleibt die Aktie, die ich für genau richtig halte – Cara Therapeutics. Die jüngsten Ergebnisse für Korsuva bei der Behandlung von CKD-aP bei Hämodialysepatienten senken das Risiko für Cara erheblich. Sicher, das Medikament muss in seiner zweiten Spätphasenstudie erst noch gut abschneiden, aber ich denke, seine Chancen stehen ziemlich gut, dass die die Zulassung erteilt wird.

Das jährliche Spitzenumsatzpotenzial für Korsuva in der Indikation CKD-aP bei Hämodialysepatienten liegt allein in den USA bei rund 500 Millionen US-Dollar. Cara evaluiert auch eine orale Form des Medikaments bei der Behandlung von CKD-Patienten, die sich nicht in der Dialyse befinden, und denkt, dass es für Korsuva eine Möglichkeit gibt, auch chronische Lebererkrankungen – assoziierte Pruritis (CLD-aP) – zu behandeln.

Trotz der großen Gewinne in diesem Jahr liegt die Marktkapitalisierung von Cara immer noch unter 820 Millionen US-Dollar. Ich denke, dass das Biotech aufgrund seiner großen Chancen eine Aktie ist, die man ernsthaft in Erwägung ziehen sollte.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Namaste Technologies. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 2.6.2019 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019