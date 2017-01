Cannabis Science: Aufgepasst!

Liebe Leser,

um Cannabis-Aktien gibt es derzeit einen regelrechten Hype und sehr hohe Volatilität. Denken Sie nur an die Aktie „Deutsche Cannabis“, die innerhalb weniger Tage von unter 0,50 Euro auf rund 4,00 Euro nach oben schoss, um dann auf 1,20 Euro einzubrechen und dann wieder zu steigen – und was danach?

Heute fällt der Blick auf die Aktie von Cannabis Science: Ich kenne das Unternehmen nicht näher und auch keinen der Manager persönlich und bin natürlich auch nicht investiert. Ich berufe mich hier einzig auf die Daten, die ich der Internetseite des Unternehmens entnehmen konnte inkl. der Angaben, die Cannabis Science gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC gemacht hat (sogenannte „SEC Filings“).

Geschäftszahlen bei Cannabis Science führen zu meiner Warnung

Also der Blick auf die Zahlen, die der SEC gemeldet worden sind und damit der Wahrheit entsprechen sollte, sofern hier kein Betrug im Spiel ist. Die jüngsten Zahlen sind die für das dritte Quartal 2016. In selbigem Quartal verzeichnete Cannabis Science Umsätze von 2.733 Dollar. Also durchschnittlich 911 Dollar Umsätze pro Monat. Die operativen Ausgaben lagen in dem Quartal bei 6.956.895 Dollar. Die Cash-Bestände betragen demnach 11.045 Dollar. Dann noch diverse Lizenzen und „Goodwill“, insgesamt mit 1.082.077 Dollar in der Bilanz aktiviert.

Wenn ich dies im Verhältnis zu den oben genannten operativen Ausgaben setze, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass ich eine Aktie mit solchen Daten nicht kaufen würde. Dies ist natürlich nur meine wie immer höchst subjektive Ansicht.

Sollten Anleger sofort verkaufen?

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse