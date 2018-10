Cannabis-Roundup: Pepsi lauert auf den Einstieg

Womöglich steht mit Pepsi (WKN: 851995) der nächste Getränkeriese vor einem Engagement in der Wachstumsbranche. So habe der Konzern laut Aussage von Finanzchef Johnston derzeit keine finalen Pläne zum Einstieg ins Cannabisgeschäft, woraufhin die Überflieger der letzten Wochen Tilray (WKN: A2JQSC), Aurora (WKN: A12GS7) und Canopy Growth (WKN: A140QA) strauchelten.

Über kurz oder lang dürfte der Weg Pepsis ziemlich sicher in die Branche führen. Denn Cannabisdrinks sind ein Markt, der nach neuesten Schätzungen der Brightfield Group bereits 2022 22 Milliarden US-Dollar schwer sein wird. Mit Sportartikeln werden in den USA derzeit rund 60 Milliarden Dollar pro Jahr umgesetzt. Kaum vorzustellen, dass sich Pepsi diesen Markt entgehen lässt, den Coca-Cola „genau beobachtet“.

Pepsis Finanzchef Hugh Johnston streute im Conference Call im Anschluss an die Präsentation der Quartalszahlen Bedenken hinsichtlich eines Engagements in der Cannabisbranche, da die rechtlichen Voraussetzungen noch nicht vollständig zugunsten von Cannabis gegeben seien.

I think the difficulties in investing in that category, particularly in the U.S., where federally these things are still not legal, are quite a considerable challenge. So we look at everything, but certainly no plans at this point to do anything.