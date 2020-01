Cannabis-Roundup: Canopy Growth & Aurora Cannabis

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

Investoren strömen wieder in den Sektor. In den letzten Tagen konnten die Aktien von Canopy Growth (WKN: A140QA), Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) oder Tilray (WKN: A2JQSC) stark hinzugewinnen.

Das Papier des unumstrittenen Marktführers Canopy Growth gewann in der laufenden Woche von 20,54 auf 25,97 US-Dollar in der Spitze am Mittwoch. Cannabisunternehmen steigern ihren Wert wieder, der Sektor haussierte auf breiter Basis. Möglicherweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



