Cannabis: OrganiGram – Rakete auf Startrampe!

Wir haben gut daran getan, uns auch in diesem Titel mit ersten

Long-Positionierungen noch zu gedulden. Zwar gehört der Markt nach

wie vor zu unseren Favoriten in der Cannabis-Branche, letztlich

schafft die Aktie von



Organigram jedoch nicht den Ausbruch über C$4.11, was wir als

Mindestanforderung an den Markt gestellt hatten, um hier ein Tief

zu bestätigen. Solange die Bullen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung