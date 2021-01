Cannabis in New York bald legal? Neuer Vorschlag von Cuomo!

Gouverneur Andrew Cuomo kündigte am Mittwoch seinen Vorschlag für ein legales Cannabisprogramm im gesamten Bundesstaat New York an.

Marihuana als Freizeitprogramm

Der Plan sieht ein neues Office of Cannabis Management vor. Diese Gruppe würde ein aufkeimendes Freizeitprogramm sowie New Yorks aktuelles medizinisches Marihuana-Programm beaufsichtigen.

Der Vorschlag würde es Erwachsenen über 21 Jahren erlauben, Marihuana in staatlich zugelassenen Ausgabestellen zu kaufen.

Das Ziel ist es, etwa