Cannabis Leerverkäufer: Wichtige Infos!

Nach einem brutalen Start ins Jahr für Cannabis-Investoren hat sich der ETF MANAGERS TR/TIERRA XP LATIN AME (NYSE:MJ) in den letzten drei Monaten um 36% erholt, zum großen Teil angetrieben durch bullische US-Wahlergebnisse im November. In dieser Woche erholten sich die Aktien von Tilray Inc (NASDAQ:TLRY), nachdem das Unternehmen eine Fusion mit dem kanadischen Konkurrenten Aphria Inc (NASDAQ:APHA) angekündigt hatte.

Leerverkäufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung