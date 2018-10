Cannabis Europa kündigt neue Konferenztermine in Paris und London an

London (ots/PRNewswire) -- Cannabis Europa Paris wird am 8. Februar 2019 im La Maison de laChimie stattfinden- Cannabis Europa London wird am 24. und 25. Juni 2019 stattfinden- Cannabis Europa widmet sich ausschließlich europäischen Fragen zurMedizinalhanf-BrancheCannabis Europa Paris - Freitag, 8. Februar 2019Cannabis Europa Paris wird Marktführer der Medizinalhanf-Branchemit europäischen politischen Entscheidungsträgern, Patienten undForschern zusammenbringen, um das Wachstum einer verantwortungsvollenund zugänglichen europäischen Medizinalhanf-Branche zu fördern.Mit einem Medizinalhanf-Markt, der laut Prognose bis 2028 über 55Milliarden EUR schwer sein wird, ist Europa im Begriff zu einem derweltweit größten Cannabismärkte zu werden. Der europäische Markt, derüber 50 Länder umschließt, die sich in Größe, Charakter und Politikunterscheiden, ist von einer deutlich größeren Komplexität gezeichnetals andere Medizinalhanf-Märkte.Die Cannabis Europa Paris hat drei Themenschwerpunkte: frankophoneMärkte, europäische Führerschaft in Politikgestaltung und dieUntersuchung der Kluft zwischen pharmazeutischem und medizinischemCannabis. Die Konferenz wird praktische Vorschläge zum Überwinden vonHürden bei der europäischen Einführung von Medizinalhanf bieten, diebesondere Rolle der Pharmaindustrie in den europäischenCannabismärkten beleuchten und Einblicke in den Mechanismus deseuropäischen Regulierungsverfahrens gewähren.Die Konferenz wird am 8. Februar im Maison de la Chimie ("Haus derChemie") in unmittelbarer Nähe von Frankreichs Parlament stattfinden.Passenderweise ist der historische Veranstaltungsort das Zuhause derFondation de la Chimie - eine Organisation, die den Austausch vonWissen und Fachkenntnissen zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen,Industrie und der allgemeinen Öffentlichkeit auf internationalerEbene vereinfacht.Cannabis Europa London - Montag, 24. Juni und Dienstag, 25. Juni2019Die Cannabis Europa London nutzt die Dynamik der ersten CannabisEuropa-Konferenz im Mai 2018. Anlässlich der Veranstaltungversammelten sich über 500 Sprecher und Teilnehmer aus aller Welt inLondons Barbican Centre, um sich an der Gestaltung von Europasjunger, aber sich schnell entwickelnden Medizinalhanf-Branche zubeteiligen.Nächstes Jahr wird die Flaggschiff-Konferenz von Cannabis Europaam 24. und 25. Juni wieder in London stattfinden. Die Cannabis EuropaLondon bietet beispiellosen Zugang zu den weltweit einflussreichsten,inspirierendsten und zukunftorientiertesten Vertretern der Brancheund gilt als wichtigste Plattform zum Wissensaustausch und Prägen derZukunft von Medizinalhanf in Europa.Alastair Moore, Managing Director von Cannabis Europa, sagte:"Ich freue mich sehr nach dem überwältigenden Erfolg unsererAuftaktkonferenz nun die Cannabis Europa Paris und Cannabis EuropaLondon ankündigen zu dürfen.Die europäische Cannabisindustrie entwickelt sich in beachtlichemTempo. Allein in den letzten Monaten hat Malta mit dem Verkauf vonMedizinalhanf begonnen, Großbritannien hat seinen Zugang zuArzneimitteln auf Cannabisbasis erweitert und Frankreich hat einePrüfung seines Medizinalhanf-Systems eingeleitet.Cannabis Europa vereint das Beste aus Politik, Industrie undWissenschaft, um die zwar vielversprechende, aber oftmals komplexeund verwirrende europäische Landschaft zu beleuchten und Unternehmenzum Erfolg in diesem einzigartigen Markt zu verhelfen."Weitere Informationen zu Cannabis Europa finden Sie auf:http://www.cannabis-europa.comInformationen zu Cannabis Europa:Cannabis Europa veranstaltet einzigartige europäische Konferenzen,die zum Nachdenken anregen und der Förderung einerverantwortungsvollen sowie zugänglichen europäischenMedizinalhanf-Branche dienen. Cannabis Europa ist ein Joint Venturevon Hanway Associates und Prohibition Partners.Hinweise für die Redakteure:- Prognosen für den europäischen Cannabismarkt stammen vom EuropeanCannabis Report(TM), dritte Ausgabe, veröffentlicht von ProhibitionPartners.Bitte wenden Sie sich für Presseanfragen an Pierre-Yves Galléty:pierreyves@cannabis-europa.com , +44-783-515-6285Original-Content von: Cannabis Europa, übermittelt durch news aktuell