Cannabis-Depots im Überblick: Das gibt es Neues!

Element 7 eröffnet in Marina, Kalifornien

Element 7 steht in den Startlöchern, um den Verkauf in seinem neuen Geschäft in Monterey County, Kalifornien, zu starten. Das neue Geschäft befindet sich in der Reservation Road in der Stadt Marina. Die Eröffnungsfeierlichkeiten sind für Freitag und Samstag, 27. und 28. August, geplant.

“Das Menü, das wir für Marina ausgewählt haben, umfasst einige der führenden Marken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung