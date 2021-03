Cannabis-Aktien: Die Woche in Cannabis!

Dies war eine Woche mit großen Neuigkeiten für die Cannabis-Industrie.

Curaleaf Holdings Inc. (OTCQX:CURLF) vereinbarte die Übernahme eines der größten europäischen Cannabisunternehmen, EMMAC Life Sciences, , für rund 286 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien. Die Transaktion, deren Abschluss für das zweite Quartal 2021 erwartet wird, macht Curaleaf zu einem der ersten US-amerikanischen Multi-State-Betreiber, der in Europa expandiert.

