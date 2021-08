Cannabis-Aktien: Welche Rolle spielt Jay-Z?

Trulieve eröffnet Laden in Leesburg, den 97. landesweit

Das Cannabisunternehmen Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) (OTCQX:TCNNF) hat am Samstag, den 14. August, denVerkauf in seiner neuen Apotheke in 106 W North Blvd Suite 105 in Leesburg, Florida, eröffnet.

Das in Tallahassee ansässige Unternehmen teilte am Freitag mit, dass das neue Geschäft mit einer Fläche von 4.620 Quadratmetern der 88. Einzelhandelsstandort im Sunshine State und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung